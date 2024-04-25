У добірці Кіно 24 п'ять високорейтингових стрічок. Серед них: "Материнський інстинкт", "Дівчина в тумані" та інші.

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"Вул. Монстро, 10"

Трилер від культового продюсера Джей Джей Абрамса з Мері Елізабет Уінстед та Джоном Гудманом у головних ролях.

Більшість подій картини відбувається у підземному погребі, де жінка опиняється після автомобільної аварії зі своїм чоловіком. Незнайомець стверджує, що врятував їй життя, оскільки після хімічної атаки Земля стала непридатною для людей.

Жінка вирішує, що їй необхідно обов'язково вибратися з погреба, попри те, які жахливі речі можуть ховатися за дверима.

"Вул. Монро, 10": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Дівчина в тумані"

Анна Лу пішла з дому до церкви й не повернулася. Найдивніше те, що немає слідів убивства або самої жертви. Ніхто не знає, куди зникла Анна. Через деякий час за це розслідування береться видатний детектив Фогель, який спеціалізується на розкритті справ про серійних вбивць і маніяків.

Невдовзі інспектор потрапляє в автомобільну аварію. Фогель втрачає пам'ять про те, що трапилося. Чому він потрапив у аварію, що сталося і чия кров на його сорочці? Для обстеження його у ту зимову ніч викликали психіатра Аугусто Флореса. Під час розмови чоловіки розкривають неймовірний ланцюг подій, який прояснює всі темні сторони життя містечка.

"Дівчина в тумані": дивіться онлайн трейлер фільму

"Материнський інстинкт"

Дії фільму розгортаються у 60-х роках. Аліса і Селін, кращі подруги, разом зі своїми дітьми постійно проводять час разом і цінують один одного. Усе було добре до того моменту, поки в їхньому житті не сталася трагічна аварія. Прекрасні відносини змінилися на жорстокі звинувачення й постійні докори.

"Материнський інстинкт": дивіться онлайн трейлер фільму

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