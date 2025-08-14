Фильмы 2018 года удивили поклонников кинематографа. Некоторые из них имели честь попасть в список номинантов премии Оскар, а другие заняли первые строчки в рейтинге самых кассовых фильмов в истории кино.

Среди них вы точно найдете ленты, которые стоят внимания зрителей до сих пор. В материале Кино 24 смотрите подборку лучших фильмов, которые достигли невиданного успеха в кассовых сборах и рейтингах сервиса IMDb.

Какие фильмы 2018 года стоят внимания настоящих киноманов?

"Человек-паук: Через вселенные"

Это один из самых популярных американских супергеройских фильмов 2018 года. Лента основана на комиксах Marvel. Премьера состоялась 12 декабря 2018 года. На сегодня фильм является одним из самых рейтинговых на сайте IMDb, что точно свидетельствует о его успехе.

В центре сюжета Майлз Моралес. Он, на первый взгляд, обычный подросток из Бруклина, который живет и учится в Нью-Йорке и мечтает о счастливом будущем. Казалось бы, все идеально, его отец является офицером полиции и заботится о сыне, чтобы тот избежал опасностей, которые готовит ему жизнь.

Однако Майлз имеет одну тайну: он – Человек-паук и, как выяснилось, не единственный. Теперь его и других героев объединяет общая цель – спасти мир от великой катастрофы, которая угрожает человечеству.

"Человек-паук: Через вселенные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тихое место"

Этот американский научно-фантастический фильм ужасов родился в 2018 году, однако держит в напряжении каждого зрителя и сегодня. На счету ленты – безумно большое количество наград и номинаций, среди которых премия Гильдии актеров, "Сатурн", "Выбор критиков", номинация на Оскар, номинация на "Золотой глобус" и многие другие престижные награды.

В центре сюжета семья, среди которых муж с женой и их двое маленьких детей, которые живут в старом доме посреди леса. Они ведут себя довольно странно, как для людей 21-го века: живут в старом доме среди леса, почти все время проводят на природе, не пользуются телевизором или радио.

"Тихое место": смотрите онлайн трейлер фильма

Казалось бы, все идеально, но на самом деле эта семья живет в постоянном страхе, поскольку вокруг них страшные слепые существа, которые реагируют даже на малейший звук. В этом доме постоянно должна царить абсолютная тишина. Однако, если взрослые еще могут с этим справиться, то с детьми сохранить тишину становится почти невозможно. И только финал этой ленты покажет, к чему это приведет.

"Вдовы"

Премьера фильма "Вдовы" состоялась 6 ноября 2018 года. Лента также была номинирована на престижные награды: "Британская академия", три номинации на "Выбор критиков". Если вы ищете киноисторию, в которой можно окунуться в мир мести, коррупции, предательства, то фильм "Вдовы" станет для вас идеальным вариантом.

"Вдовы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Черный клановец"

Еще одна лента 2018 года, которая стоит вашего внимания, это американский приключенческий триллер под названием "Черный куклуксклановец". Фильм был номинирован на 91-ю премию Оскар в шести категориях и даже одержал победу в одной из номинаций. Ленту создавали по книге Рона Столворта "Черный клановец".

"Черный клановец": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зеленая книга"

Этот биографический фильм также берет свое начало с 2018 года. Лента рассказывает реальную историю об известном джазовом пианисте и обычном водителе, между которыми завязалась дружба. Этот фильм не просто получил ряд наград и номинаций, по состоянию на 2021 год он занял 131 позицию в списке лучших фильмов в мире по версии IMDb.

"Зеленая книга": смотрите онлайн трейлер фильма

Безумно большое количество положительных отзывов и комментариев от зрителей делает его особенным даже сквозь годы. Поэтому, если вы в поиске идеальной ленты на вечер, которая точно вас не разочарует, то фильм "Зеленая книга" станет идеальным вариантом.