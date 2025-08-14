5 найяскравіших фільмів 2018 року, які точно варто переглянути справжнім кіноманам
- У статті перераховано п'ять найяскравіших фільмів 2018 року: "Людина-павук: Навколо всесвіту", "Тихе місце", "Вдови", "Чорний куклукскланівець" та "Зелена книга".
- Фільми отримали численні нагороди та визнання, включаючи номінації на Оскар, високі рейтинги на IMDb і позитивні відгуки глядачів.
- "Людина-павук: Навколо всесвіту" та "Тихе місце" привернули увагу завдяки унікальним сюжетам, тоді як "Зелена книга" розповідає реальну історію і зайняла 131 місце в списку найкращих фільмів за версією IMDb.
- Кожен з цих фільмів пропонує щось особливе: від супергеройських пригод до соціальних тем і глибоких людських стосунків.
Фільми 2018 року здивували прихильників кінематографа. Деякі з них мали честь потрапити в список номінантів премії Оскар, а інші – зайняли перші сходинки в рейтингу найкасовіших фільмів в історії кіно.
Серед них ви точно знайдете стрічки, які вартують уваги глядачів досі. У матеріалі Кіно 24 дивіться підбірку найкращих фільмів, які досягли небаченого успіху в касових зборах та рейтингах сервісу IMDb.
Які фільми 2018 року вартують уваги справжніх кіноманів?
"Людина-павук: Навколо всесвіту"
Це один із найпопулярніших американських супергеройських фільмів 2018 року. Стрічка заснована на коміксах Marvel. Прем'єра відбулася 12 грудня 2018 року. На сьогодні фільм є одним із найрейтинговіших на сайті IMDb, що точно свідчить про його успіх.
У центрі сюжету Майлз Моралес. Він, на перший погляд, звичайний підліток із Брукліну, який живе та навчається у Нью-Йорку і мріє про щасливе майбутнє. Здавалося б, усе ідеально, його батько є офіцером поліції та піклується про сина, аби той уникнув небезпек, які готує йому життя.
Однак Майлз має одну таємницю: він – Людина-павук і, як з'ясувалося, не єдиний. Тепер його та інших героїв об'єднує спільна мета – врятувати світ від великої катастрофи, яка загрожує людству.
"Людина-павук: Навколо всесвіту": дивіться онлайн трейлер фільму
"Тихе місце"
Цей американський науково-фантастичний фільм жахів народився у 2018 році, однак тримає в напрузі кожного глядача і до сьогодні. На рахунку стрічки – шалена велика кількість нагород та номінацій, серед яких премія Гільдії акторів, "Сатурн", "Вибір критиків", номінація на Оскар, номінація на "Золотий глобус" та чимало інших престижних відзнак.
У центрі сюжету родина, серед яких чоловік з дружиною та їхніх двоє маленьких дітей, які живуть в старому будинку посеред лісу. Вони поводяться доволі дивно, як для людей 21-го сторіччя: живуть в старому будинку серед лісу, майже весь час проводять на природі, не користуються телевізором чи радіо.
"Тихе місце": дивіться онлайн трейлер фільму
Здавалося б, все ідеально, та насправді ця родина живе в постійному страху, оскільки навколо них страшні сліпі істоти, які реагують навіть на найменший звук. У цьому домі постійно має панувати абсолютна тиша. Однак, якщо дорослі ще можуть з цим впоратися, то з дітьми зберегти тишу стає майже неможливо. І тільки фінал цієї стрічки покаже, до чого це призведе.
"Вдови"
Прем'єра фільму "Вдови" відбулася 6 листопада 2018 року. Стрічка також була номінованою на престижні нагороди: "Британська академія", три номінації на "Вибір критиків". Якщо ви шукаєте кіноісторію, у якій можна поринути у світ помсти, корупції, зради, то фільм "Вдови" стане для вас ідеальним варіантом.
"Вдови": дивіться онлайн трейлер фільму
"Чорний куклукскланівець"
Ще одна стрічка 2018 року, яка вартує вашої уваги, це американський пригодницький трилер під назвою "Чорний куклукскланівець". Фільм був номінований на 91-шу премію Оскар у шести категоріях та навіть здобув перемогу в одній із номінацій. Стрічку створювали за книгою Рона Столворта "Чорний кланівець".
"Чорний куклукскланівець": дивіться онлайн трейлер фільму
"Зелена книга"
Цей біографічний фільм також бере свій початок з 2018 року. Стрічка розповідає реальну історію про відомого джазового піаніста і звичайного водія, між якими зав'язалася дружба. Цей фільм не просто отримав низку нагород та номінацій, станом на 2021 рік він зайняв 131 позицію в списку найкращих фільмів у світі за версією IMDb.
"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму
Шалено велика кількість позитивних відгуків та коментарів від глядачів робить його особливим навіть крізь роки. Тому, якщо ви у пошуку ідеальної стрічки на вечір, яка точно вас не розчарує, то фільм "Зелена книга" стане ідеальним варіантом.
