Звезда "Черной вдовы" Флоренс Пью поделилась жутким кадром триллера от Nеtflix
Источник:Variety
Чилийский кинорежиссер Себастьян Лелио начал съемки психологического триллера "Чудо" (The Wonder) с Флоренс Пью в главной роли. Съемки происходят в Ирландии. Премьера фильма "Чудо" состоится на Netflix в 2022 году.
Флоренс Пью не прекращает свою работу в фильмах. На этот раз она приняла участие в роли главной героини в триллере "Чудо" – история о неистовой силе жизни.
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Флоренс Пью о съемках "Чуда"
На прошлой неделе мы путешествовали по ирландским холмам, и это действительно было отличное начало для прекрасного и захватывающего фильма.
Какая потрясающая история, с какой командой нужно работать вместе и фантастический режиссер Себастьян Лелио, который руководит нами!,- написала в своем Инстаграме звезда "Черной Вдовы".
Также актриса поделилась первым кадром, где она в голубом платье стоит посреди старого кладбища, ведь действие известного романа Эммы Донохью происходит в Ирландии 1862-го года. Психологический триллер, вдохновленный феноменом "голодных девушек" XIX века, рассказывает о 11-летней Анне О'Доннелл, которая перестает есть, но остается чудом живой и здоровой. Английскую медсестру Либ Райт (Пью) приводят в крошечную деревушку для наблюдения. Туристы и паломники собираются, чтобы увидеть чудо-девушку, которая может выживать без еды.
В актерский состав также входят такие актеры, как:
- Том Берк ("Манк"),
- Ниам Алгар ("Цензор"),
- Элейн Кэссиди ("Диско-свиньи"),
- Кила Лорд Кэссиди ("Швейцар"),
- Тоби Джонс ("Голодные игры: в огне"),
- Дермот Кроули ("Смерть Сталина"),
- Бриан Фрэнсис О'Берн ("Милдред Пирс")
- Киран Хайндс ("Лига справедливости").