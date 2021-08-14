Флоренс Пью не прекращает свою работу в фильмах. На этот раз она приняла участие в роли главной героини в триллере "Чудо" – история о неистовой силе жизни.

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Флоренс Пью о съемках "Чуда"

На прошлой неделе мы путешествовали по ирландским холмам, и это действительно было отличное начало для прекрасного и захватывающего фильма.

Какая потрясающая история, с какой командой нужно работать вместе и фантастический режиссер Себастьян Лелио, который руководит нами!,- написала в своем Инстаграме звезда "Черной Вдовы".

Также актриса поделилась первым кадром, где она в голубом платье стоит посреди старого кладбища, ведь действие известного романа Эммы Донохью происходит в Ирландии 1862-го года. Психологический триллер, вдохновленный феноменом "голодных девушек" XIX века, рассказывает о 11-летней Анне О'Доннелл, которая перестает есть, но остается чудом живой и здоровой. Английскую медсестру Либ Райт (Пью) приводят в крошечную деревушку для наблюдения. Туристы и паломники собираются, чтобы увидеть чудо-девушку, которая может выживать без еды.

В актерский состав также входят такие актеры, как: