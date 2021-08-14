Флоренс П'ю не припиняє свою роботу у фільмах. Цього разу вона взяла участь головної героїні у трилері "Чудо" – історія про несамовиту силу життя.

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Флоренс П'ю про зйомки "Чуда"

Минулого тижня ми подорожували ірландськими пагорбами, і це дійсно був чудовий початок для прекрасного і захоплюючого фільму.

Яка приголомшлива історія, з якою командою потрібно працювати разом і фантастичний режисер Себастьян Леліо, який керує нами!, – написала у своєму інстаграмі зірка "Чорної вдови".

Також акторка поділилась першим кадром, де вона в голубій сукні стоїть посеред старого кладовища, адже дія відомого роману Емми Доног'ю відбувається в Ірландії 1862-го року. Психологічний трилер, що натхненний феноменом "голодних дівчат" XIX століття, розповідає про 11-річну Анну О'Доннелл, яка перестає їсти, але залишається чудом живою і здоровою. Англійська медсестра Ліб Райт (П'ю) приводять в крихітне село для спостереження. Туристи і паломники збираються, щоб побачити чудо-дівчину, яка може виживати без їжі.

У акторський склад також входять такі актори, як: