Неприятная ситуация произошла во время пресс-конференции, посвященной выходу второй части фильма "Дюна". Узнайте, как отреагировала знаменитость и те, кто был рядом с ней.

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Флоренс Пью травмировали глаз на пресс-конференции

Неприятный эпизод произошел во время пресс-конференции, которая состоялась в Сан-Паулу, Бразилия. Актриса вместе со своими коллегами, Тимоти Шаламе, Остином Батлером и Зендеей, прибыла туда для встречи с фанатами и обсуждения выхода второй части фильма "Дюна".

Когда коллеги по фильму стали для совместного фото перед камерой, неизвестный бросил предмет и попал прямо в лицо Флоренс. Звезда тут же схватилась за травмированный глаз и актеры поспешили к ней, чтобы оказать помощь.

К слову, Флоренс Пью никак не прокомментировала произошедшее, так что, пожалуй, ничего серьезного с глазом знаменитости не произошло.

Флоренс Пью травмировали глаз на пресс-конференции: смотрите видео онлайн

Флоренс Пью – известная английская актриса

Актриса известна исполнением главной роли Кэтрин в фильме "Леди Макбет" и роли Елены Беловой в "Черной Вдове". Свою первую роль актриса Флоренс Пью получила в драматическом фильме "Падение", где она исполнила образ подруги Лидии (Мэйси Уильямс). Эта роль привлекла внимание кинокритиков и привела к номинациям на премии Лондонского круга кинокритиков и Лондонского кинофестиваля. Так началась ее карьера в мире кино.