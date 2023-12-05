Неприємна ситуація трапилася під час пресконференції, присвяченої виходу другої частини фільму "Дюна". Дізнайтесь, як відреагувала знаменитість та ті, хто був поруч з нею.

Дивіться також З азартом до пригод: 4 фільми про тих, хто не боїться ризикувати

Флоренс П'ю травмували око на пресконференції

Неприємний епізод трапився під час пресконференції, яка відбулася в Сан-Паулу, Бразилія. Акторка разом зі своїми колегами, Тімоті Шаламе, Остіном Батлером та Зендеєю, прибула туди для зустрічі з фанатами та обговорення виходу другої частини фільму "Дюна".

Коли колеги по фільму стали для спільного фото перед камерою, невідома особа кинула предмет і поцілила прямо в обличчя Флоренс. Зірка тут же схопилася за травмоване око, і актори поспішили до неї, щоб надати допомогу.

До слова, Флоренс П'ю ніяк не прокоментувала того, що сталося, тож, мабуть, нічого серйозного з оком знаменитості не сталось.

Флоренс П'ю травмували око на пресконференції: дивіться відео онлайн

Флоренс П'ю – відома англійська акторка

Акторка відома виконанням головної ролі Кетрін у фільмі "Леді Макбет" та ролі Єлени Бєлової у "Чорній Вдові". Свою першу роль актриса Флоренс П'ю отримала у драматичному фільмі "Падіння", де вона виконала образ подруги Лідії (Мейсі Вільямс). Ця роль привернула увагу кінокритиків і призвела до номінацій на премії Лондонського кола кінокритиків і Лондонського кінофестивалю. Так розпочалася її кар'єра у світі кіно.