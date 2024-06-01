Фонд актера Джорджа Клуни будет добиваться ареста российских пропагандистов

Фонд Джорджа Клуни "За справедливость" будет просить выдать ордера на арест российских пропагандистов. Ведь они свободно путешествуют по Европе, тогда как должны быть привлечены к ответственности.

Российская пропаганда должна понести ответственность за войну. Такого мнения придерживается Анна Нейстат, директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Джорджа Клуни.

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Фонд Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice) является одной из организаций, которая отслеживает роль российской пропаганды в войне России против Украины. Там подчеркивают, что тех, кто поддерживает вторжение информационно, нужно преследовать так же как военных преступников.

Анна Нейстат рассказала, что юристы работают над двумя подходами, чтобы привлечь пропагандистов к ответственности. Это обращение в Международный уголовный суд с запросом об открытии следствия по делу о причастности пропагандиста к подстрекательству к геноциду. Еще один путь – обвинение в пропаганде войны. Такая статья есть в уголовных кодексах нескольких европейских стран.

Мы сосредоточены на привлечении к ответственности наиболее очевидных российских пропагандистов, самых заметных из них, но я сознательно не буду называть их имен, потому что мы просим прокуроров выписывать закрытые ордера на арест,

– сказала Анна Нейстат.

Правозащитница объяснила, что российские пропагандисты часто путешествуют по Европе, имеют вид на жительство. Поэтому они могут быть задержаны на основании ордера в любой европейской стране и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело.

Чем раньше занимался фонд Джорджа Клуни