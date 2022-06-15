В формате мюзикла: Леди Гага может сыграть любимую Джокера – Гарли Квинн

Американский режиссер Тодд Филлипс сообщил, что началась работа над сиквелом "Джокера". Главную роль Гарли Квинн предложили Леди Гази. Если звезда согласится, сыграет любимую Джокера.

Интересно, что "Джокер" стал первым в истории фильмом с рейтингом R (до 17 лет нужно сопровождение отца или опекуна), собравшего миллиард долларов в мировом прокате. На август 2021 года фильм об антагонисте Бэтмене занимал 66-ю позицию в списке 250 лучших фильмов по версии IMDb.

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Леди Гага может сыграть Гарли Квинн в "Джокере"

Сегодня Леди Гага ведет переговоры о том, чтобы сыграть вместе с Хоакином Фениксом в продолжении фильма режиссера Тодда Филипса "Джокер", хита Warner Bros., получившего премию Оскар в 2019 году.

Филлипс некоторое время писал сценарий вместе с соавтором Джокера Скоттом Сильвером и наконец показал его студии. К тому же на прошлой неделе Филлипс обнародовал в социальных сетях название нового проекта – Joker: Folie à deux – название, ссылающееся на медицинский термин для идентичного или похожего психического расстройства, поражающего двух или более людей, как правило, членов одной семьи.



Joker: Folie à deux – название "Джокера 2" / Фото из инстаграма Тодда Филипса

И хотя тот же пост в соцсетях показал, что Феникс читает сценарий, участие актера еще не является юридическим фактом – источники говорят The Hollywood Reporter, что Warners еще не заключили официальное соглашение с актером.

Подробности о персонаже в продолжении пока держат в секрете, хотя мы все знаем, что Джокер известен своими насильственными отношениями с Гарли Квином, его психиатром, известной как Arkham Asylum, которая позже влюбляется в него и становится его партнершей в преступлении.

Если заключат соглашение с Леди Гагой, то новая Гарли Квинн будет существовать в другой вселенной DC, чем та Гарли Квинн, которую играла Марго Робби и появлявшаяся в "Отряде самоубийц" 2021 года, а также нескольких других фильмах.

, Филлипс ранее продюсировал "Рождение звезды", римейк 2018 года, в котором снялись продюсер "Джокера" Брэдли Купер и Леди Гага.

И это еще не все – продолжение Джокера, вероятнее всего, будет мюзиклом.

"Джокер": коротко о фильме

Персонаж Джокера покорил кинематограф после выхода на экраны фильма "Темный рыцарь". Тогда культового злодея сыграл Гит Леджер, поразивший зрителей непревзойденной игрой и проделками в стиле сумасшедшего. Прошло более 10 лет, как в Голливуде снова решили рассказать историю Джокера. И это был 2019 год.

В режиссерское кресло сел Тодд Филлипс, создавший чувственную драму об одном из самых опасных злодеев Готема. По сюжету, Артур Флэк увлекается стендаперами и мечтает сам покорять зрителей юмором. Но неуверенность и отсутствие поддержки публики сыграли злую шутку: после фиаско и высмеивания его выступления на телевидении главный герой словно теряет рассудок и совершает первые убийства.

Фильм раскрывает историю Джокера с тайнами его прошлого, поэтому у зрителей сложится впечатление, что они хорошо знают Артура Флека и сочувствуют его личной трагедии. Следовательно, все жуткие убийства не будут вызывать осуждения, за что и раскритиковал фильм Квентин Тарантино.

"Джокер": смотрите трейлер

Актерский опыт Леди Гаги

2001 год – "Клан Сопрано" (одна из девушек у бассейна, не указанная в титрах);

2009 год – Noisemakers (камео);

2012 год – "Люди в черном 3" (инопланетянка на телеэкране, не указанная в титрах);

2012 год – "Симпсоны" (голос Леди Гага, эпизод Lisa Goes Gaga);

2013 год – "Мачете убивает" (Женщина-Хамелеон);

2014 год – "Маппеты – Особенно опасные" (камео);

2014 год – "Город грехов 2: Женщина, ради которой следует убивать" (Берта);

2015 год – "Американская история ужаса: Отель" (графиня Элизабет Джонсон);

2016 год – "Американская история ужаса: Роэнок" (колдунья Ската, 3 эпизода);

2018 год – "Рождение звезды" (Элли Мэйн);

2021 год – "Друзья: Воссоединение" (в роли самой себя);

2021 год – "Дом Гуччи" (Патриция Гуччи).