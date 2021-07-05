"Форсаж 9" и полмиллиарда долларов: самый кассовый фильм во времена пандемии

5 июля 2021 , 15:45
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Deadline

"Форсаж 9" стал первым голливудский проектом, который заработал 500 миллионов долларов во время пандемии. Фильм продолжает бить рекорды и еще на 5-ти рынках стал кассовым лидером. В ближайшее время лента стартует в Италии, Германии, Франции и Японии.

Сюжет "Форсажа 9"

Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом. Тот устроился на работу к врагу Торетто – Сайфер. Женщина решила воспользоваться родственными связями своего наемника и приказала убить Доминика. Вся команда "Форсажа" соберется, чтобы дать отпор.

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Отметку в 500 миллионов долларов фильм преодолел 4 июля 2021 года и стал самым успешным посткоронавирусным кинорелизом. В Испании "Форсаж 9" установил рекорд и опередил по сборам спинофф "Форсаж: Гоббс и Шоу".

Актеры фильма "Форсаж 9"

Даже из трейлера зрителей ошарашит актерский состав ленты. В "Форсаж 9: Неудержимая сага" сыграли топовые актеры Голливуда:

  • Вин Дизель – Доминик Торетто
  • Джон Сина – Джейкоб Торетто
  • Мишель Родригес – Лотти
  • Тайриз Гибсон – Роман Пирс
  • Джордана Брюстер-Миа Торетто
  • Шарлиз Терон – Сайфер
  • Ludacris – Тоже Паркер
  • Хелен Миррен – Магдалина Шоу и др.

"Форсаж 9: Неудержимая сага" 2021: смотрите трейлер к фильму

 

Автор: Наталія Гулій