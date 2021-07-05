"Форсаж 9" и полмиллиарда долларов: самый кассовый фильм во времена пандемии
Источник:Deadline
"Форсаж 9" стал первым голливудский проектом, который заработал 500 миллионов долларов во время пандемии. Фильм продолжает бить рекорды и еще на 5-ти рынках стал кассовым лидером. В ближайшее время лента стартует в Италии, Германии, Франции и Японии.
Сюжет "Форсажа 9"
Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом. Тот устроился на работу к врагу Торетто – Сайфер. Женщина решила воспользоваться родственными связями своего наемника и приказала убить Доминика. Вся команда "Форсажа" соберется, чтобы дать отпор.
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Отметку в 500 миллионов долларов фильм преодолел 4 июля 2021 года и стал самым успешным посткоронавирусным кинорелизом. В Испании "Форсаж 9" установил рекорд и опередил по сборам спинофф "Форсаж: Гоббс и Шоу".
Актеры фильма "Форсаж 9"
Даже из трейлера зрителей ошарашит актерский состав ленты. В "Форсаж 9: Неудержимая сага" сыграли топовые актеры Голливуда:
- Вин Дизель – Доминик Торетто
- Джон Сина – Джейкоб Торетто
- Мишель Родригес – Лотти
- Тайриз Гибсон – Роман Пирс
- Джордана Брюстер-Миа Торетто
- Шарлиз Терон – Сайфер
- Ludacris – Тоже Паркер
- Хелен Миррен – Магдалина Шоу и др.
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