Сюжет "Форсажа 9"

Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом. Тот устроился на работу к врагу Торетто – Сайфер. Женщина решила воспользоваться родственными связями своего наемника и приказала убить Доминика. Вся команда "Форсажа" соберется, чтобы дать отпор.

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Отметку в 500 миллионов долларов фильм преодолел 4 июля 2021 года и стал самым успешным посткоронавирусным кинорелизом. В Испании "Форсаж 9" установил рекорд и опередил по сборам спинофф "Форсаж: Гоббс и Шоу".

Актеры фильма "Форсаж 9"

Даже из трейлера зрителей ошарашит актерский состав ленты. В "Форсаж 9: Неудержимая сага" сыграли топовые актеры Голливуда:

Вин Дизель – Доминик Торетто

Джон Сина – Джейкоб Торетто

Мишель Родригес – Лотти

Тайриз Гибсон – Роман Пирс

Джордана Брюстер-Миа Торетто

Шарлиз Терон – Сайфер

Ludacris – Тоже Паркер

Хелен Миррен – Магдалина Шоу и др.

"Форсаж 9: Неудержимая сага" 2021: смотрите трейлер к фильму