Французы умеют смеяться: 5 комедий на вечер, которые точно поднимут настроение

Французское кино умеет превратить в комедию буквально все: похищение бабушки мексиканским картелем, катастрофическую семейную свадьбу и даже роман с мужчиной, который оказался совсем не таким, каким казался по телефону.

24 Канал собрал 5 французских комедий на вечер, когда сложные сюжетные конструкции можно отложить до понедельника, а сегодня просто хочется посмеяться.

"Коп на драйве: Спасение бабушки"

IMDb: 5,3

В ролях: Тарек Будали, Филипп Лашо, Жюльен Аррути, Ванесса Гид.

Неуклюжий полицейский Райан получает новое задание: мексиканский картель похитил его бабушку, и на спасение осталось всего три дня. Дальше – Париж, Абу-Даби, Мексика, погони, маскировка и примерно ноль времени на здравый смысл.

Что говорят критики: они поставили фильму в среднем 2,7 из 5 на AlloCiné. Рецензенты отмечали темп, экшн и зрелищность, хотя часть из них упрекала фильм в предсказуемых шутках и сценарии, который скорее представляет собой набор скетчей.

"Коп на драйве: Спасение бабушки": смотреть трейлер

"Марсупилами"

IMDb: 6,3

В ролях: Филипп Лашо, Жамель Деббуз, Элоди Фонтан, Тарек Будали.

Давид соглашается доставить загадочную посылку из Южной Америки, чтобы сохранить работу. Конечно же, внутри оказывается малыш Марсупилами – и спокойный круиз мгновенно превращается в хаос. Ведь перевозить фантастическое желтое существо и одновременно решать семейные проблемы – совершенно нормальный план отпуска.

Что говорят критики: на AlloCiné критики поставили фильму 3 из 5, а зрители – 3,6. Première назвал возвращение Марсупилами удачным риском: юмор Филиппа Лашо здесь громче и грубее, чем в предыдущей экранизации, но две комедийные традиции в итоге неплохо уживаются.

"Марсупилами": смотреть трейлер

"Французский любовник"

IMDb: 6,2

В ролях: Омар Си, Сара Жиродо, Альбан Иванов.

Абель – знаменитый актер, который уже немного устал и от славы, и от собственной жизни. Марион – официантка, которой знаменитости примерно так же интересны, как счет за квартиру. Случайная встреча в Париже превращается в роман, но прожекторы и таблоиды быстро напоминают, что отношения с суперзвездой имеют свои бонусы. И они далеко не все приятные.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 64% от критиков. Обозреватели особенно отмечали харизму Омара Си и Сары Жиродо, хотя сюжет называли довольно предсказуемым. Французские критики на AlloCiné оценили романтическую комедию в 3,4 из 5.

"Французский любовник": смотреть трейлер

"Любовь не по размеру"

IMDb: 6,3

В ролях: Жан Дюжарден, Виржини Эфира, Седрик Кан.

Успешная адвокатка Диана знакомится по телефону с Александром – умным, остроумным и чрезвычайно уверенным в себе архитектором. Химия возникает мгновенно. А во время личной встречи выясняется одна деталь: рост Александра составляет около 136 сантиметров. И теперь Диане предстоит понять, что беспокоит ее больше – разница в росте или мнение окружающих.

Что говорят критики: на AlloCiné фильму поставили 2,8 из 5. Они хвалили пару Дюжарден – Эфира и саму идею, но упрекали фильм в чрезмерном количестве романтических клише.

"Любовь не по размеру": смотреть трейлер

"Сумасшедшая свадьба"

IMDb: 7,0

В ролях: Кристиан Клавье, Шанталь Лоби, Ари Абиттан.

Клод и Мари Верне – консервативная католическая супружеская пара, которая старается быть максимально современной. Первая дочь выходит замуж за мусульманина, вторая – за еврея, третья – за китайца. Поэтому все надежды родителей на "традиционную" свадьбу возлагаются на младшую дочь. И вот она объявляет, за кого выходит замуж. Спокойный семейный вечер официально отменен.

Что говорят критики: 3 ,8 из 5 по оценке прессы на AlloCiné. Рецензенты хвалили актерский состав, темп и игру со стереотипами, хотя другие считали юмор слишком осторожным и предсказуемым.

"Сумасшедшая свадьба": смотреть трейлер

Кстати, если французского юмора на один вечер мало, у нас есть еще одна серия " подборка комедий ", которая точно не даст заскучать. Там – еще больше абсурда, курьезов и героев, у которых все идет не по плану.