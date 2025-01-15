Комедийная анимационная франшиза "Гадкий Я" – это отличный выбор для просмотра всей семьей. 24 Канал больше расскажет об этих лентах и в каком порядке их следует смотреть.

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В центре сюжета фильма "Гадкий Я" – суперзлодей Гру, который планирует самую масштабную хитрость в истории – он хочет похитить месяц. Для этого ему надо сделать немало шагов, но план Гру кажется идеальным.

Но вдруг у него возникает теплая привязанность к трем девочкам из приюта, которых он хотел использовать в подлых целях. Теперь Гру задумывается о том, есть ли в жизни что-то важнее, чем плохие поступки.

"Гадкий Я": смотрите трейлер онлайн

Франшиза "Гадкий Я" била разнообразные рекорды. В частности, она стала первой анимационной франшизой, собравшей в прокате более 5 миллиардов долларов.

Когда ждать новый фильм во франшизе

Важно заметить, что Гру далеко не самый главный. У него есть верные помощники – прихвостни, которые стали героями собственных фильмов.

После двух успешных фильмов о приспешниках Universal Pictures и Illumination Entertainment планируют представить третью часть. Недавно эти кинокомпании объявили, что "Миньоны 3" выйдут на больших экранах в июне 2027 года.

В каком порядке смотреть фильмы франшизы "Гадкий Я":