Комедійна анімаційна франшиза "Нікчемний Я" – це чудовий вибір для перегляду всією сім'єю. 24 Канал більше розповість про ці стрічки та в якому порядку їх слід дивитися.

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У центрі сюжету фільму "Нікчемний Я" – суперлиходій Ґру, який планує наймасштабнішу хитрість в історії – він хоче викрасти місяць. Для цього йому треба зробити чимало кроків, але план Ґру здається ідеальним.

Та раптом у нього виникає тепла прив'язаність до трьох дівчаток з притулку, яких він хотів використати у підлих цілях. Тепер Ґру замислюється про те, чи є в житті щось важливіше, ніж погані вчинки.

"Нікчемний Я": дивіться трейлер онлайн

Франшиза "Нікчемний Я" била різноманітні рекорди. Зокрема, вона стала першою анімаційною франшизою, що зібрала в прокаті понад 5 мільярдів доларів.

Коли чекати на новий фільм у франшизі

Важливо зауважити, що Ґру далеко не найголовніший. У нього є вірні помічники – посіпаки, які стали героями власних фільмів.

Після двох успішних фільмів про посіпак Universal Pictures та Illumination Entertainment планують презентувати третю частину. Нещодавно ці кінокомпанії оголосили, що "Посіпаки 3" вийдуть на великих екранах у червні 2027 року.

У якому порядку дивитися фільми франшизи "Нікчемний Я":