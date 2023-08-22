С Джоном Синой в главной роли: появился трейлер нового комедийного боевика "Фрилансер"

В кинотеатрах Украины уже с 5 октября стартует показ нового боевика "Фрилансер" с Джоном Синой, звездой франшиз "Форсаж", "Отряд самоубийц" и "Миротворец". В настоящее время зрители могут насладиться трейлером комедийного экшена.

Режиссером ленты стал Пьер Морель, который лучше всех разбирается в экшене. Он наиболее известен по таким хитам, как "Район 13", "Заложница" с Лиамом Нисоном и "Мята" из Дженнифер Гарднер.

Смотрите также "Иди ко мне, детка": в сети появился трейлер новой романтической комедии Энн Гетевей

Сюжет "Фрилансера" с Джоном Синой

Сюжет фильма описывает историю бывшего оперативника спецназа (Джон Сина), находящегося в безвыходном положении и вынужденного стать фрилансером. Он соглашается на работу охранника и должен обеспечить частную защиту журналистки (Элисон Бри), которая готовит интервью с безжалостным, но элегантно одетым диктатором фиктивного латиноамериканского государства. Все идет не по плану, когда во время съемок, которые могут радикально изменить жизнь журналистки, разгорается военный переворот.

Далее необычное трио посреди джунглей будет пытаться спастись от жестоких убийц и научиться доверять друг другу, чтобы выбраться из этой катастрофы живыми.

"Фрилансер": смотрите трейлер

Актерский состав

Кроме Джона Сины, в фильме сыграла одна из признанных комедийных звезд современности – Элисон Бри, которая получила популярность благодаря культовому комедийному сериалу "Сообщество". Она является лауреаткой престижной премии Гильдии киноактеров, номинанткой на Золотой Глобус и главной актрисой в известном проекте "Блеск" на платформе Netflix. Также ее можно увидеть в фильмах, получивших номинации на Оскар, таких как Секретное досье и Перспективная девушка.

Еще одной известной фигурой в фильме является Хуан Пабло Рабо, который стал известен благодаря сериалу "Нарко" Уже раньше он сотрудничал с режиссером Морелем над экшном "Мята". В ленте он исполнил роль знаменитого диктатора, из-за которого герои Джона Сины и Элисон Бри оказываются в сложной ситуации. К другим актерам, которые присоединились к проекту, можно увидеть:

Кристиан Слейтер,

Элис Ив,

Мартон Чокаш и другие.

Фильм "Фрилансер" станет первым экспериментом режиссера Пьера Мореля в жанре экшн-комедии после его фильма "Из Парижа с любовью" 2010 года. Сценарий нового проекта написал автор и продюсер известного ночного шоу Jimmy Kimmel Live! – Джейкоб Ленц. Съемки фильма происходили в конце 2021 и начале 2022 года в Колумбии и США.

Дата премьеры

В кинотеатрах Украины новую экшн-комедию "Фрилансер" с Джоном Синой и Элисон Бри в главных ролях можно просмотреть с 5 октября.

Кадр из фильма "Фрилансер" / Фото 24 Канала предоставила компания Adastra Cinema