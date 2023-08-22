Режисером стрічки став П'єр Морель, який краще за всіх знається на екшені. Він найбільш відомий за такими гітами, як "Район 13", "Заручниця" з Ліамом Нісоном та "М'ята" з Дженніфер Гарднер.

Дивіться також "Іди до мене, дитинко": у мережі з'явився трейлер нової романтичної комедії Енн Гетевей

Сюжет "Фрілансера" з Джоном Сіною

Сюжет фільму описує історію колишнього оперативника спецназу (Джон Сіна), який перебуває у безвихідному становищі та змушений стати фрілансером. Він погоджується на роботу охоронця і має забезпечити приватний захист для журналістки (Елісон Брі), яка готує інтерв'ю з безжальним, але елегантно одягненим диктатором фіктивної латиноамериканської держави. Все йде не за планом, коли під час зйомок, які можуть радикально змінити життя журналістки, вибухає військовий переворот.

Далі незвичайне тріо посеред джунглів намагатиметься врятуватися від жорстоких вбивць та навчитися довіряти один одному, щоб вибратися живими з цієї катастрофи.

"Фрілансер": дивіться трейлер

Акторський склад

Окрім Джона Сіни, у фільмі зіграла одна з визнаних комедійних зірок сучасності – Елісон Брі, яка здобула популярність завдяки культовому комедійному серіалу "Спільнота". Вона є лауреаткою престижної премії Гільдії кіноакторів, номінанткою на Золотий Глобус та головною актрисою у відомому проєкті "Блиск" на платформі Netflix. Також її можна побачити у фільмах, які отримали номінації на Оскар, таких як "Секретне досьє" та "Перспективна дівчина".

Ще однією відомою постаттю у фільмі є Хуан Пабло Раба, який став відомий завдяки серіалу "Нарко". Вже раніше він співпрацював з режисером Морелем над екшном "М'ята". У стрічці він виконав роль славнозвісного диктатора, через якого герої Джона Сіни та Елісон Брі опиняються у складній ситуації. До інших акторів, які долучилися до проєкту, можна побачити:

Крістіан Слейтер,

Еліс Ів,

Мартон Чокаш та інші.

Фільм "Фрілансер" стане першим експериментом режисера П'єра Мореля у жанрі екшн-комедії після його фільму "Із Парижа з любов’ю" 2010 року. Сценарій до нового проєкту написав автор і продюсер відомого нічного шоу Jimmy Kimmel Live! – Джейкоб Ленц. Зйомки фільму відбувалися наприкінці 2021 та на початку 2022 року в Колумбії та США.

Дата прем'єри

У кінотеатрах України нову екшн-комедію "Фрілансер" з Джоном Сіною та Елісон Брі у головних ролях можна буде переглянути з 5 жовтня.

Кадр з фільму "Фрілансер" / Фото 24 Каналу надала компанія Adastra Cinema