Она ушла из жизни в своем доме в городе Нью-Рошелл. Новость о потере сообщил сын актрисы Джон Карлин.

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Не стало актрисы сериала "Секс и город" Фрэнсис Стернгаген

Сын знаменитости опубликовал щемящий пост в инстаграмме, где написал воспоминания о маме и о последних мгновениях вместе. Джон Карлин отметил, что она была человеком, которого многие любили.

Мне очень повезло, что я мог назвать ее своей мамой, своей подругой, своей партнершей по песням и танцам,

– написал Джон Карлин.

Кроме того, он сказал, что в последний раз они общались недавно и говорили о том, как любят друг друга и что очень грустят. Впрочем, к сожалению, теперь сын Фрэнсис Стернгаген будет скучать по своей маме всегда. Причину смерти не разглашают.

Мы были вместе на прошлой неделе, мы разговаривали в понедельник днем, и говорили, как сильно любим друг друга и скучаем,

– поделился сын Фрэнсис Стернгаген.

Фильмография Фрэнсис Стернгаген

Актерская карьера Стернгаген длилась 63 года, более 50 из которых она работала на Бродвее. Актрису семь раз номинировали на премию "Тони", и дважды она получила эту награду: за исполненную роль тети Лавинии в постановке "Преемницы" 1995 года, созданной по мотивам романа Генри Джеймса "Вашингтон-сквер", и за несколько ролей в "Хорошем враче".

Стернгаген наиболее известна зрителям по ролям двух матерей: нищеты свекрови Шарлотты в сериале "Секс в большом городе" и Эстер Клевин в проекте NBC "Чирс". За обе роли актрису номинировали на премию "Эмми".