Вона пішла з життя у своєму будинку у місті Нью-Рошелл. Новину про втрату повідомив син акторки Джон Карлін.

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Не стало акторки серіалу "Секс і місто" Френсіс Стернгаген

Син знаменитості опублікував щемливий пост в інстаграмі, де написав спогади про маму та про останні миті разом. Джон Карлін зазначив, що вона була людиною, яку багато хто любив.

Мені дуже пощастило, що я міг назвати її своєю мамою, своєю подругою, своєю партнеркою по піснях і танцях,

– написав Джон Карлін.

Окрім того, він сказав, що востаннє вони спілкувались нещодавно і говорили про те, як люблять одне одного і що дуже сумують. Утім, на жаль, тепер син Френсіс Стернгаген сумуватиме за своєю мамою завжди. Причину смерті не розголошують.

Ми були разом минулого тижня, ми розмовляли в понеділок вдень, і говорили, як сильно любимо одне одного і сумуємо,

– поділився син Френсіс Стернгаген.

Фільмографія Френсіс Стернгаген

Акторська кар'єра Стернгаген тривала протягом 63 років, понад 50 з яких вона працювала на Бродвеї. Актрису сім разів номінували на премію "Тоні", і двічі вона отримала цю нагороду: за виконану роль тітки Лавінії в постановці "Наступниці" 1995 року, створеної за мотивами роману Генрі Джеймса "Вашингтон-сквер", і за кілька ролей у "Хорошому лікарі".

Стернгаген найбільш відома глядачам за ролями двох матерей: злиднівної свекрухи Шарлотти в серіалі "Секс у великому місті" і Естер Клевін в проєкті NBC "Чирс". За обидві ролі актрису номінували на премію "Еммі".