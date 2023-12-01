Не только "Секс и город": фильмография Фрэнсис Стернгаген, умершей в 94 года
Источник:Фрэнсис Стернгаген
Знаменитости не стало 27 ноября. Через полтора месяца Фрэнсис Стернгаген могло исполниться 94 года.
Она ушла из жизни в своем доме в городе Нью-Рошелл. Новость о потере сообщил сын актрисы Джон Карлин.
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Не стало актрисы сериала "Секс и город" Фрэнсис Стернгаген
Сын знаменитости опубликовал щемящий пост в инстаграмме, где написал воспоминания о маме и о последних мгновениях вместе. Джон Карлин отметил, что она была человеком, которого многие любили.
Мне очень повезло, что я мог назвать ее своей мамой, своей подругой, своей партнершей по песням и танцам,
– написал Джон Карлин.
Кроме того, он сказал, что в последний раз они общались недавно и говорили о том, как любят друг друга и что очень грустят. Впрочем, к сожалению, теперь сын Фрэнсис Стернгаген будет скучать по своей маме всегда. Причину смерти не разглашают.
Мы были вместе на прошлой неделе, мы разговаривали в понедельник днем, и говорили, как сильно любим друг друга и скучаем,
– поделился сын Фрэнсис Стернгаген.
Фильмография Фрэнсис Стернгаген
Актерская карьера Стернгаген длилась 63 года, более 50 из которых она работала на Бродвее. Актрису семь раз номинировали на премию "Тони", и дважды она получила эту награду: за исполненную роль тети Лавинии в постановке "Преемницы" 1995 года, созданной по мотивам романа Генри Джеймса "Вашингтон-сквер", и за несколько ролей в "Хорошем враче".
Стернгаген наиболее известна зрителям по ролям двух матерей: нищеты свекрови Шарлотты в сериале "Секс в большом городе" и Эстер Клевин в проекте NBC "Чирс". За обе роли актрису номинировали на премию "Эмми".