С начала полномасштабной войны он решил добровольцем встать на защиту Украины от оккупантов. А теперь жизнь еще одного украинского героя оборвалась.

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На фронте погиб известный украинский режиссер Константин Петрик

С начала российского вторжения, он решил присоединиться к защите Украины как доброволец и присоединился к Национальной гвардии. О смерти любимого написала в соцсетях жена режиссера.

Костя погиб во время выполнения боевого задания. Это невосполнимая потеря. Это дыра в душе каждого кто его знал. Навсегда в строю. Все подробности позже. Сейчас просто вспомните его и всех кто отдал свою жизнь за нашу свободу,

– написала Анастасия.



Константин Петрик / Фото из фейсбука "Киносоюза"

Также об этом печальном событии сообщил в сообществе "Киносоюз" коллега режиссера-кинематографист Эльдар Магомедов.

Кто такой Константин Петрик

Перед началом полномасштабной войны Константин Петрик работал в кинематографе как второй режиссер. С началом российского вторжения он решил вступить в ряды Национальной гвардии Украины как доброволец. В составе Нацгвардии режиссер занимал должность командира взвода.

Вечный почет, благодарность и память Герою Украины!