З початку повномасштабної війни він вирішив добровольцем встати на захист України від окупантів. А тепер життя ще одного українського героя обірвалося.
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На фронті загинув відомий український режисер Констянтин Петрик
З початку російського вторгнення, він вирішив долучитися до захисту України як доброволець і приєднався до Національної гвардії. Про смерть коханого написала у соцмережах дружина режисера.
Костя загинув під час виконання бойового завдання. Це непоправна втрата. Це діра в душі кожного хто його знав. Назавжди в строю. Всі подробиці пізніше. Зараз просто згадайте його і всіх хто віддав своє життя за нашу свободу,
– написала Анастасія.
Костянтин Петрик / Фото з фейсбуку "Кіноспілки"
Також про цю сумну подію повідомив у спільноті "Кіноспілка" колега режисера-кінематографіст Ельдар Магомедов.
Хто такий Констянтин Петрик
Перед початком повномасштабної війни Костянтин Петрик працював у кінематографі як другий режисер. З початком російського вторгнення він вирішив вступити до лав Національної гвардії України як доброволець. У складі Нацгвардії режисер обіймав посаду командира взводу.
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