"Фундация" 2 сезон: все, что известно о научно-фантастическом сериале по Айзеку Азимову

Apple TV опубликовал трейлер второго сезона научно-фантастического сериала "Фундация. Он является экранизацией одноименного романа американского писателя Айзека Азимова.

Сценарист "Фундации" Дэвид С. Гойер заинтриговал, что сериал может иметь 8 сезонов. Сейчас идет производство второго, поэтому, если вы ждете с нетерпением, мы расскажем вам все, что известно.

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"Фундация" 2 сезон: все, что известно

Феноменальный сериал "Фундация" официально продлили на 2 сезон в октябре 2021 года. Первый сезон получил немало одобрительных отзывов, на агрегаторе Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 72 % кинокритиков и 60 % зрителей.

Сюжет продолжения будет разворачиваться вокруг четырех ключевых личностей, выходящих за пределы пространства и времени. Их путешествия полны опасных испытаний, постоянной смены и запутанных отношений, которые держат ключ к судьбе человечества. В центре истории – революционный деятель доктор Гарри Селдон, предусматривающий неизбежный крах Империи. Вместе с группой преданных последователей он отправляется в поиски огромного пространства галактики, чтобы основать Фундации, маяк надежды на восстановление и защиту будущей цивилизации. Из-за того, что действие 2 сезона будет происходить через столетие после финала первого, напряжение будет только обостряться по всем галактике.

Сообщается, что 2 сезон будет 10 эпизодов и выйдет 14 июля на Apple TV+. Каждая серия будет выходить по пятницам. Ко второму сезону вернутся Джаред Гаррис, Ли Пэйс, Терренс Манн, а также присоединятся следующие новые актеры:

Изабелла Лафленд,

Кулвиндер Гор,

Холт МакКаллани,

Димитрий Леонидас,

Бен Дэниелс,

Микаэл Персбрандт,

Рейчел Хаус,

Нимрат Каур и другие.

"Фундация": смотрите трейлер

Отзывы на "Фонд"

После премьеры первого сезона, кинокритик Брайан Лоури написал, что "широкий размах повествования побуждал к сравнению с другими экранизациями литературных эпосов, среди них "Дюна" и "Игра престолов". Однако "Фундация", как к лучшему, так и к худшему, ощущается как самобытная проба". "Это история о поисках той основы, которая останется для восстановления общества из пепла и "режиссеры фильма удачно утверждают, что в книгах Азимова достаточно материала, чтобы "Фонд" мог выходить целых восемь сезонов, как и "Престоли", и учитывая, что первый сезон копает совсем неглубоко, это, безусловно, кажется возможным", – дополнил он.

Бенджи Уилсон из The Telegraph отметил, что сериал – это монументальное путешествие, направленное на спасение человечества и восстановление цивилизации. Главной проблемой сериала, по его мнению, является отсутствие четких главных персонажей, ведь имеющиеся герои производят впечатление роботов, говорящих пафосными фразами.