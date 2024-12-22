Поэтому когда знакомые персонажи возвращаются на экраны с новыми приключениями, – это словно встреча с давними друзьями, которые всегда знают, как подбодрить и поднять настроение. В рамках нового спецпроекта "Фильм дня" 24 Канал совместно с обновленной платформой телевидения и кино Киевстар ТВ подготовил обзор на "Гадкий Я 4".

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Еще больше увлекательных приключений Гру и миньонов

Культовый мультфильм снова вернулся на экраны в начале июля этого года. Созданный в копродукции Universal и киностудии Illumination, "Гадкий Я 4" является продолжением популярной анимационной франшизы, которую впервые мир увидел еще в далеком 2010 году.

Заметим, что это уже шестая лента в серии, учитывая спиноффы о миньонах.

В новой части Гру полностью посвящает себя семье. Вместе с женой Люси он воспитывает трех названых дочерей – Марго, Эдит и Агнес. Кроме того, у супругов родился сын Гру младший.

Что интересно, бывший суперзлодей теперь работает в Антизлодейской лиге. Однако семейную идиллию нарушает одноклассник и давний враг Гру – Максим Ле Мала, который чудом сбежал из тюрьмы и теперь стремится отомстить.

Поэтому семья даже вынуждена скрываться в другом городе. Однако опасность все равно подстерегает их на каждом шагу, а злоумышленник уже совсем рядом.

Яркая анимация и отборный юмор

В "Гадкий Я 4" качественная анимация, которая удерживает внимание зрителя от начала и до конца. Отдельного внимания стоят яркие цвета и мастерски прорисованная графика мультфильма.

Миньоны, как всегда, являются источником шуток и смешных моментов. Авторам удалось гармонично совместить детский юмор с остроумными шутками, которые понравятся подросткам и взрослым. Это делает мультик идеальным для просмотра всей семьей.

Интересный факт: эта анимационная комедия получилась настолько успешной, что уже за первые пять дней кинопроката полностью окупила свое производство, которое составило 100 миллионов долларов. За этот короткий период лента собрала 122,6 миллиона долларов в кинотеатрах США, а также еще 106,9 миллиона в 73 странах мира.

Также просто невозможно не вспомнить об уже легендарном акценте Гру, который исполнил неповторимый Стив Карелл. Его голос добавляет особого шарма персонажу, который так полюбился миньонам, а заодно и миллионам людей по всему миру.

"Гадкий Я 4" в украинской и английской озвучке доступен на Киевстар ТВ

Посмотреть легендарный мультик можно на обновленной платформе кино и телевидения Киевстар ТВ. Он доступен как в оригинальной, так и в украинской озвучке.

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