Тож коли знайомі персонажі повертаються на екрани з новими пригодами, – це немов зустріч із давніми друзями, які завжди знають, як підбадьорити й покращити настрій. У рамках нового спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал спільно з оновленою платформою телебачення і кіно Київстар ТБ підготував огляд на "Нікчемний Я 4".

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Ще більше захопливих пригод Ґру та посіпак

Культовий мультфільм знову повернувся на екрани на початку липня цього року. Створений у копродукції Universal та кіностудії Illumination, "Нікчемний Я 4" є продовженням популярної анімаційної франшизи, яку вперше світ побачив ще у далекому 2010 році.

Зауважимо, що це вже шоста стрічка у серії, враховуючи спін-оффи про посіпак.

У новій частині Ґру повністю присвячує себе родині. Разом із дружиною Люсі він виховує трьох названих донечок – Марго, Едіт та Агнес. Крім того, у подружжя народився син Ґру молодший.

Що цікаво, колишній суперлиходій тепер працює в Антизлодійській лізі. Однак сімейну ідилію порушує колишній однокласник та давній ворог Ґру – Максим Ле Мала, який дивом утік із в'язниці й тепер прагне помститися.

Через це родина навіть змушена переховуватись в іншому місті. Однак небезпека все одно чатує їх на кожному кроці, а зловмисник вже зовсім поруч.

Яскрава анімація та добірний гумор

У "Нікчемний Я 4" якісна анімація, яка утримує увагу глядача від початку і до кінця. Окремої уваги вартують яскраві кольори й майстерно промальована графіка мультфільму.

Посіпаки, як завжди, є джерелом жартів та смішних моментів. Авторам вдалося гармонійно поєднати дитячий гумор з дотепними жартами, які сподобаються підліткам та дорослим. Це робить мультик ідеальним для перегляду всією родиною.

Цікавий факт: ця анімаційна комедія вийшла настільки успішною, що вже за перші п'ять днів кінопрокату повністю окупила своє виробництво, яке склало 100 мільйонів доларів. За цей короткий період стрічка зібрала 122,6 мільйона доларів у кінотеатрах США, а також ще 106,9 мільйона у 73 країнах світу.

Також просто неможливо не згадати про вже легендарний акцент Ґру, який виконав неповторний Стів Карелл. Його голос додає особливого шарму персонажу, який так полюбився посіпакам, а заразом і мільйонам людей по всьому світу.

"Нікчемний Я 4" в українській та англійській озвучці доступний на Київстар ТБ

Подивитися легендарний мультик можна на оновленій платформі кіно і телебачення Київстар ТБ. Він доступний як в оригінальній, так і в українській озвучці.

Крім того, в онлайн-кінотеатрі на вас чекають 20 000 добірних фільмів та серіалів у HD-якості за приємною ціною. Та ще й без перерви на рекламу!