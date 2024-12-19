"Повстання штатів" режисера Алекса Ґарленда – своєрідний маніфест до суспільства, що тоне у сутичках та непорозумінні. У рамках спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал спільно з оновленою платформою телебачення і кіно Київстар ТБ розповідає детальніше про те, чому варто переглянути цю стрічку.

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Гостросоціальний трилер, що заглядає у глибинні проблеми американського суспільства

Події фільму розгортаються у США. Режисер не дає глядачам точних часових рамок, проте технології, які застосовують у стрічці, не виглядають надсучасними. Це дозволяє припустити, що мовиться про період найближчого майбутнього.

За сюжетом американське суспільство занурюється у хаос громадянської війни, де політичний розкол і соціальна напруга досягли критичної межі. Режисеру Алекс Ґарленд, відомому своїми роботами Ex Machina та "Анігіляція", вдалося майстерно відтворити атмосферу безнадії та руйнування, у якій кожен крок – це боротьба за виживання.

У центрі подій опиняється група журналістів, які документують найгарячіші події за допомогою своїх камер. Головна героїня, досвідчена фотокореспондентка Лі, разом з колегами вирушає до Вашингтона, щоб взяти останнє інтерв'ю у президента, якому, судячи з подій, не довго залишилось бути при владі.

Лі – спокійна та відчайдушна. Вона бувала в епіцентрі найпекельніших подій, зберігаючи при цьому холодний розум навіть у критичних моментах.

Однак, коли її країну накрила кровопролитна громадянська війна, Лі стало важко абстрагуватися від побаченого і просто робити свою роботу. Упродовж шляху у неї все частіше виникали думки про етичність та доцільність фіксування чужого страждання та смертей. Сумніви про те, чи здатні ці кадри змінити хід подій, не покидали її свідомість.

У подорож Лі вирушила з дещо легковажним, проте професійним журналістом Джоелом, їхнім наставником Семмі та фотографкою-початківицею Джессі. Дорогою на героїв чекає чимало випробувань, з яких не всім вдасться вибратись живими.

"Повстання штатів": кровопролитна війна крізь призму об'єктива

Алекс Ґарленд любить пробуджувати страх у глядачів за допомогою містики. Проте у цій стрічці такого ж ефекту вдалося досягнути, висвітлюючи реалістичні сцени бойових дій, терактів, вибухів і масових розстрілів.

Українців фільм може подекуди зачепити більше, адже живучи в умовах повномасштабної війни, чимало подібних жахіть вже довелося неодноразово бачити і переживати.

"Повстання штатів" – гучне попередження про можливі наслідки розколу і суперечок всередині держави. Водночас у стрічці підіймається важливе та чутливе питання про роль медіа у висвітленні глобальних конфліктів, війн та криз.

Де проходить межа у транслюванні насильства? Чи здатна воєнна журналістика змінити історію, чи вона тільки фіксує те, що вже неможливо зупинити? Фільм не дає чітких відповідей на ці питання, спонукаючи глядачів шукати їх самостійно.

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