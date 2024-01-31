Поклонники гангстерского кино точно видели легендарных "Джентльменов", а теперь 24 Канал предлагает посмотреть еще несколько творений Гая Ричи, которые надолго останутся в вашей памяти.

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"Унесенные волной", 2002

Это современная киноадаптация романа Даниэля Дефо "Робинзон Крузо". Эмбер, которую сыграла несравненная Мадонна, – богатая жена фармацевта. Женщина находится в круизе с моряком Джузеппе и постоянно выражает свое недовольство. И итальянец вынужден терпеть любые нападки дамы. Неожиданно они оба попадают на необитаемый остров, где приходится найти общий язык, чтобы выжить.

"Унесенные волной": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шерлок Холмс", 2009

Еще одна оригинальная киноадаптация, в которой раскрыта история легендарного детектива Шерлока Холмса и его друга Ватсона. По сюжету, преступники во главе с лордом Блэквудом планируют убийство беззащитной девушки. Детективы разоблачают злоумышленников, лорд встречает смерть на виселице, но на следующее утро могила оказывается пустой, а Блэквуд продолжает планировать свои заговоры.

"Шерлок Холмс": смотрите онлайн трейлер фильма

"Агенты А.Н.К.Л.", 2015

События разворачиваются в период Холодной войны – 1963 год. Между США и СССР продолжается дуэль ядерных вооружений, однако оба оказываются в чрезвычайно рискованном положении, когда секрет атомной бомбы попадает в международные террористические организации. Поэтому американский суперагент Наполеон Соло и советский шпион Илья Курякин объединяются, чтобы обезвредить злоумышленников.

"Агенты А.Н.К.Л.": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аладдин", 2019

Среди произведений Гая Ричи есть не только детективы и боевики, но и невероятный мюзикл. Это история о пареньке Аладдине, который живет в нищете и влюбляется в принцессу Жасмин. Обстоятельства складываются так, что Аладдин становится хозяином Джина, который жил в волшебной лампе, и теперь им вместе приходится действовать против злодея Джафара и покорить сердце принцессы.

"Аладдин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Операция "Фортуна": Искусство победы", 2023

В завершение предлагаем боевик с Джейсоном Стейтемом в главной роли. По сюжету, новейшее смертоносное оружие может поставить под угрозу существование всего мира. Чтобы уберечь человечество от катастрофы, к делу берется профессионал высочайшего класса – агент МИ-6 Орсон Форчун, который привлекает голливудскую звезду Дэнни Франческо.

"Операция "Фортуна": Искусство победы": смотрите онлайн трейлер фильма