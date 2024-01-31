Шанувальники гангстерського кіно точно бачили легендарних "Джентльменів", а тепер 24 Канал пропонує переглянути ще кілька творінь Ґая Річі, які надовго залишаться у вашій пам'яті.

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"Віднесені хвилею", 2002

Це сучасна кіноадаптація роману Данієля Дефо "Робінзон Крузо". Ембер, яку зіграла незрівнянна Мадонна, – багата дружина фармацевта. Жінка перебуває в круїзі з моряком Джузеппе й постійно висловлює своє невдоволення. Та італієць змушений терпіти будь-які нападки дами. Несподівано вони обоє потрапляють на безлюдний острів, де доводиться знайти спільну мову, щоб вижити.

"Віднесені хвилею": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шерлок Голмс", 2009

Ще одна оригінальна кіноадаптація, в якій розкрита історія легендарного детектива Шерлока Голмса та його друга Ватсона. За сюжетом, злочинці на чолі з лордом Блеквудом планують вбивство беззахисної дівчини. Детективи викривають зловмисників, лорд зустрічає смерть на шибениці, але наступного ранку могила виявляється порожньою, а Блеквуд продовжує планувати свої змови.

"Шерлок Голмс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Агенти А.Н.К.Л.", 2015

Події розгортаються в період Холодної війни – 1963 рік. Між США і СРСР триває дуель ядерних озброєнь, однак обоє опиняються у надзвичайно ризикованому становищі, коли секрет атомної бомби потрапляє до міжнародних терористичних організацій. Тож американський суперагент Наполеон Соло і радянський шпигун Ілля Курякін об'єднуються, щоб знешкодити зловмисників.

"Агенти А.Н.К.Л.": дивіться онлайн трейлер фільму

"Аладдін", 2019

Серед творів Ґая Річі є не лише детективи та бойовики, а й неймовірний мюзикл. Це історія про хлопчину Аладдіна, який живе у злиднях й закохується в принцесу Жасмін. Обставини складаються так, що Аладдін стає господарем Джина, який жив у чарівній лампі, й тепер їм разом доводиться діяти проти лиходія Джафара та підкорити серце принцеси.

"Аладдін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги", 2023

На завершення пропонуємо бойовик з Джейсоном Стейтемом у головній ролі. За сюжетом, новітня смертоносна зброя може поставити під загрозу існування всього світу. Щоб вберегти людство від катастрофи, до справи береться професіонал найвищого класу – агент МІ-6 Орсон Форчун, який залучає голлівудську зірку Денні Франческо.

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги": дивіться онлайн трейлер фільму