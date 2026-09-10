Гаю Ричи – 58: культовые фильмы режиссера, которые хочется пересматривать

Сегодня, 10 сентября, британский кинорежиссер Гай Ричи отмечает 58-летие. Именно он в конце 90-х перевернул жанр криминальной комедии с ног на голову, подарив зрителям взрывную смесь черного юмора, колоритных бандитов и невероятного монтажа.

По случаю дня рождения культового режиссера 24 Канал подготовил подборку его самых ярких работ, получивших самые высокие зрительские оценки и навсегда вписавших имя автора в историю кинематографа.

"Карты, деньги, два ствола" (1998)

Рейтинг IMDb – 8,1

Четверо друзей из лондонского Ист-Энда скидываются по сто тысяч фунтов, чтобы усадить одного из них за карточный стол к криминальному авторитету. Однако игра оказывается мошеннической, и парни остаются с долгом в полмиллиона и неделей на то, чтобы спасти свои жизни. Они решают ограбить соседнюю банду наркоторговцев и еще не знают, что настоящие приключения только начинаются.

"Карты, деньги, два ствола": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят дерзкий черный юмор, бешеный темп и изобретательный монтаж. В то же время отдельные рецензенты критикуют дебютную работу режиссера за чрезмерную жестокость.

"Большой куш" (2000)

Рейтинг IMDb – 8,2

Мелкий промоутер подпольного бокса Турок оказывается в смертельной ловушке. Его новый боец, непредсказуемый цыган Микки, побеждает своего соперника вместо договоренного поражения. Теперь над парнями нависает гнев жестокого гангстера Цегли. В то же время Лондон охватывает настоящая лихорадка из-за гигантского украденного бриллианта весом 86 карат. За драгоценностью гонятся грабители, наемники и безумные мафиози, а все эти криминальные пути неизбежно пересекаются в безумном хаосе.

"Большой куш": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают меткие ироничные диалоги, режиссуру и актерскую игру Брэда Питта. Впрочем, часть обозревателей сетует на преобладание формы над содержанием и некоторую эмоциональную поверхностность повествования.

"Джентльмены" (2019)

Рейтинг IMDb – 7,8

Американский эмигрант Микки Пирсон создал в Великобритании прибыльную империю по выращиванию марихуаны. Для этого он использует поместья обедневших аристократов. Когда Микки решает уйти из дела и продать бизнес богатому инвестору, криминальный мир Лондона начинает настоящую войну за его наследство.

"Джентльмены": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики восторженно встретили возвращение Ричи к фирменному бандитскому стилю. Они отметили блестящий актерский ансамбль и остроумную сатиру на британские классовые барьеры. Однако некоторые обозреватели считают сценарий старомодным.

"Переводчик" (2023)

Рейтинг IMDb – 7,5

Во время операции в Афганистане отряд сержанта Джона Кинли попадает в засаду талибов. Единственный, кто выжил вместе с командиром, – местный переводчик Ахмед, который рискует жизнью и на своих плечах протаскивает раненого американца через вражескую территорию. Вернувшись домой и узнав, что правительство бросило семью спасителя на произвол судьбы, сержант отправляется обратно в ад.

"Переводчик": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes картину похвалили за зрелый драматизм, напряженные боевые сцены и мощный дуэт Джейка Джилленгола и Дара Салима. Некоторые обозреватели также отметили предсказуемость голливудских клише в финале.

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