Смотрите первое фото звезды фильма "Чудо-женщина" после родов. А также узнайте, как родители назвали свою новорожденную девочку.

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Галь Гадот родила девочку

Актриса выразила свою радость на личной странице в инстаграме. Галь Гадот поделилась фотографией, на которой нежно держит свою новорожденную дочь у груди. Кроме того, звезда раскрыла имя своей дочери и его значение.

Моя милая девочка, добро пожаловать. Ты принесла столько света в нашу жизнь, оправдывая свое имя Ори, что на иврите означает "мой свет". Наши сердца переполнены благодарностью. Добро пожаловать в дом девушек. Папа тоже очень крутой,

– написала Галь Гадот.

Актриса призналась, что эта беременность выдалась непростой, но радуется, что она справилась.

Галь Гадот стала мамой в четвертый раз: в сети отреагировали

Тем временем подписчики Галь Гадот уже отреагировали на счастливую новость. Вот, что они пишут:

"Добро пожаловать в мир, маленькая Ори, посылаю тебе любовь!"

"Да будет свет!"

"Боже, я не знал, что она беременна! Поздравляем!"

"Девочке идеально подойдет это имя!"

"Чудо-женщина? Нет! Чудо мама!"

Гадот держала в тайне свою четвертую беременность. Поэтому многих ее подписчиков поразило то, что звезда стала матерью снова. Актриса почти не появлялась на общественных мероприятиях, где можно было бы заметить ее округлый животик.

С 2009 года Галь Гадот является женой бизнесмена Ярона Версано. У них три дочери: 12-летняя Альма, 6-летняя Майя и двухлетняя Даниэлла. Теперь в семье появилась еще маленькая Ори.