Ударилась в ностальгию: предательница Галина Безрук неожиданно вспомнила о сериале "Последний москаль"

Галина Безрук родом из Украины, из Краматорска. Актриса стала известна благодаря лентам "Слуга народа", "Последний москаль", "Домик к счастью". А теперь предательница зарабатывает кровавые рубли в России.

Безрук неожиданно ударилась в ностальгию по прошлому и отечеству. Она опубликовала воспоминания о фильме "Последний москаль".

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Безрук обнародовала воспоминания об Украине

Это эпизод из сериала "Последний москаль", где актриса исполнила одну из ключевых ролей. На кадрах также виден украинский актер Владимир Горянский и российский актер Игорь Скрипко, который на самом деле исполнил роль "москаля".

Это было в какой-то совершенно другой реальности... Но я всегда буду благодарна тому времени за то, что подарил мне Игорь Скрипко,

– написала предательница в инстаграмм.



Публикация актрисы в инстаграм / Скриншот

Галина Безрук оставила циничный комментарий

В кадре также виден венок из цветов, собранных в украинских Карпатах. Актриса взяла на себя риск высказать циничный комментарий по поводу этого "аксессуара", мол, венок – это "неизменный атрибут нашей истории". Вряд ли Безрук имела в виду, что она украинка и вспомнила историю своей родины. Она скорее говорила об ее "истории" с россиянином Скрипком.

Сейчас эта пара вместе играет спектакль "Вий" по мотивам повести Николая Гоголя в одном из театров в Москве. В этом выступлении уроженка Украины развлекает российскую аудиторию, выступая в украинской вышиванке и с венком. И "последний москаль" тоже выходит на сцену в украинской национальной одежде.

Однако интересно, что ни Безрук, ни Скрипко не высказываются по поводу геноцида украинского народа и преступлений российских оккупантов, воздерживаясь от высказывания каких-либо комментариев на эту тему.

Галина Безрук сейчас развлекает российскую публику

Актриса сделала свой выбор в пользу кровавых рублей, и после полномасштабного вторжения осталась проживать в Москве со своим мужем Артемом Алексеевым и маленькой дочкой Василисой, проигнорировав кровопролитную и разрушительную войну. Отметим, что родители актрисы на данный момент проживают в Киеве.

Такая предательская позиция Безрук стала большим ударом для многих сотрудничавших с ней украинских коллег. В частности, Виталина Библив из сериала "Домик к счастью" изначально защищала свою коллегу, но со временем поняла, что та сознательно избрала сторону агрессоров.