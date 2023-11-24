Безрук несподівано вдарилася в ностальгію за минулим і батьківщиною. Вона опублікувала спогади про фільм "Останній москаль".

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Безрук оприлюднила спогади про Україну

Це епізод із серіалу "Останній москаль", де акторка виконала одну з ключових ролей. На кадрах також видно українського актора Володимира Горянського та російського актора Ігоря Скрипка, який насправді виконав роль "москаля".

Це було в якійсь абсолютно іншій реальності... Але я завжди буду вдячна тому часу за те, що подарував мені Ігор Скрипко,

– написала зрадниця в інстаграм.



Публікація акторки в інстаграм / Скриншот

Галина Безрук залишила цинічний коментар

У кадрі також видно вінок з квітів, зібраних в українських Карпатах. Акторка взяла на себе ризик висловити цинічний коментар щодо цього "аксесуару", мовляв, вінок – це "незмінний атрибут нашої історії". Навряд Безрук мала на увазі те, що вона українка і пригадала історію своєї батьківщини. Вона радше говорила про її "історію" з росіянином Скрипком.

Зараз ця пара разом грає виставу "Вій" за мотивами повісті Миколи Гоголя в одному з театрів у Москві. У цьому виступі уродженка України розважає російську аудиторію, виступаючи в українській вишиванці та з вінком. І "останній москаль" теж виходить на сцену в українському національному вбранні.

Однак, цікаво, що ні Безрук, ні Скрипко не висловлюються щодо геноциду українського народу та злочинів російських окупантів, утримуючись від висловлення будь-яких коментарів на цю тему.

Галина Безрук зараз розважає російську публіку

Актриса зробила свій вибір на користь кривавих рублів, і після повномасштабного вторгнення залишилася проживати в Москві зі своїм чоловіком-актором Артемом Алексєєвим та маленькою донькою Василісою, проігнорувавши кровопролитну і руйнівну війну. Зазначимо, що батьки акторки на цю мить проживають у Києві.

Така зрадницька позиція Безрук стала великим ударом для багатьох українських колег, які раніше співпрацювали з нею. Зокрема, Віталіна Біблів з серіалу "Будиночок на щастя" початково захищала свою колегу, але з часом зрозуміла, що та свідомо обрала сторону агресорів.