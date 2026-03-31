Был звездой "Витальки", а потом присоединился к армии: где сейчас комедийный актер Гарик Бирча

Гарик Бирча очень известен в украинской среде. Больше всего его публика запомнила благодаря роли Витальки в одноименном сериале и роли тренера в шоу "Лига смеха".

Но с началом полномасштабной войны жизнь актера, как и многих украинцев, в корне изменилась. Юморист принял решение о мобилизации в первые дни и стал все реже выходить на связь. 24 Канал расскажет, где Бирча сейчас и планирует ли возвращаться к актерству.

К теме Этот российский актер воевал за Украину: где сейчас Анатолий Пашинин

Где сейчас Гарик Бирча?

Сначала он присоединился в ряды ТРО в Киеве, а затем вступил в Вооруженные Силы Украины. За год службы Гарик получил повышение и стал главным сержантом.

Актер рассказывал, что сначала была создана специальная рота, которая выполняла задачи по защите Киевской области, а затем на ее базе создали отдельный специальный батальон, где военный стал командиром взвода обеспечения. Так и произошло повышение в звании.

Гарик Бирча / Фото из инстаграма

Время от времени юморист может публиковать в своих соцсетях новый контент или делиться делами службы. Чаще всего декламирует патриотические стихи, а также помогает с помощью юмора своим собратьям снять напряжение на передовой.

Однажды даже распространили фейк о смерти Гарика. На такие новости артист ответил также стихотворением.

Гарик Бирча опроверг новости о своей смерти: смотрите видео онлайн

В январе 2025 года актер рассказал, что он служит в 210-м отдельном штурмовом полку, бойцы которого принимают активное участие в боевых действиях.

Вернется ли Гарик Бирча к творчеству?

По словам военного, пока его творчество на паузе. Однако такие изменения в жизни не мешают ему проявляться в стихах и песнях. К примеру, он написал песню под названием "Берлинго 210".

Но всему нужно свое время. Бирча не исключает, что когда-то, возможно, захочет вернуться на сцену.

Когда будет актуально, скажем так, я с удовольствием возобновлю свою карьеру. Не знаю, в какую сторону она пойдет, но, конечно, я соскучился и по актерству, и по эстраде, и по зрителю, и надеюсь, так оно и будет. Но это нужен на нашей земле мир, справедливый мир, чтобы мы все жили только в приподнятом настроении и в абсолютном ощущении счастья,

– отметил Гарик.

Ранее он также говорил, что мечтает каждый день видеть своего ребенка, а не только слышать его по телефону.