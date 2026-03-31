Та з початком повномасштабної війни життя актора, як і багатьох українців, докорінно змінилось. Гуморист ухвалив рішення про мобілізацію у перші дні й став все рідше виходити на зв'язок. 24 Канал розповість, де Бірча зараз і чи планує повертатись до акторства.

Де зараз Гарік Бірча?

Спершу він приєднався до лав ТРО у Києві, а згодом вступив до Збройних Сил України. За рік служби Гарік отримав підвищення й став головним сержантом.

Актор розповідав, що спершу була створена спеціальна рота, яка виконувала завдання по захисту Київської області, а потім на її базі створили окремий спеціальний батальйон, де військовий став командиром взводу забезпечення. Так і відбулось підвищення у званні.

Час від часу гуморист може публікувати у своїх соцмережах новий контент чи ділитись справами служби. Найчастіше декламує патріотичні вірші, а також допомагає за допомогою гумору своїм побратимам зняти напругу на передовій.

Одного разу навіть поширили фейк про смерть Гаріка. На такі новини артист відповів також віршем.

У січні 2025 року актор розповів, що він служить у 210-му окремому штурмовому полку, бійці якого беруть активну участь у бойових діях.

Чи повернеться Гарік Бірча до творчості?

За словами військового, наразі його творчість на паузі. Однак такі зміни у житті не заважають йому проявлятись у віршах і піснях. До прикладу, він написав пісню під назвою "Берлінго 210".

Та всьому потрібен свій час. Бірча не відкидає, що колись, можливо, захоче повернутись на сцену.

Коли буде на часі, скажімо так, я із задоволенням відновлю свою кар'єру. Не знаю, в який бік вона піде, але, звісно, я скучив і за акторством, і за естрадою, і за глядачем, і сподіваюся, так воно і буде. Але це потрібен на нашій землі мир, справедливий мир, щоб ми всі жили тільки в піднесеному настрої та в абсолютному відчутті щастя,

– зазначив Гарік.

Раніше він також казав, що мріє кожного дня бачити свою дитину, а не тільки чути її телефоном.