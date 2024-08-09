В одном из своих недавних интервью Корогодский рассказал что спектакль не удалось сыграть в Ивано-Франковске из-за того, что его команда слишком поздно подала заявление на разрешение.

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"Франковская мэрия запретила нам спектакль. Ивано-Франковск – единственный город в Украине, где мы должны получить разрешение от военной администрации на спектакль. Тот, кто вел мне тур забыл получить разрешение. Администрация правильно повела себя, потому что их должны предупредить за 10 дней, они должны рассматривать, или позволить, а мы предупредили за один день", – отметил бизнесмен.

Кроме того, он рассказал, как уговорил Алексея Вертинского сняться обнаженным. По его словам, актера вообще не пришлось уговаривать. В свои 68 лет он прекрасно влился в роль, которая была написана как будто для него.

"Мне кажется, что Вертинский сидел все свои 68 лет после каждого спектакля и ожидал, а когда придет Гарик и предложит ему играть обнаженным. Он так естественно играет на сцене, как купается в своей наготе", – добавил шоумен.



Алексей Вертинский играет в спектакле обнаженным / Фото из инстаграма шоумена

Гарик Корогодский представил свой спектакль "Двое обнаженных мужчин" в конце 2022 года. Алексей Вертинский играет одну из главных ролей и должен показаться на сцене обнаженным.