В одному зі своїх нещодавніх інтерв’ю Корогодський розповів що виставу не вдалося зіграти в Івано-Франківську через те, що його команда занадто пізно подала заяву на дозвіл.

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"Франківська мерія заборонила нам виставу. Івано-Франківськ – єдине місто в Україні, де ми маємо отримати дозвіл від військової адміністрації на виставу. Той, хто вів мені тур забув отримати дозвіл. Адміністрація правильно повелася, бо їх мають попередити за 10 днів, вони мають розглядати, чи дозволити, а ми попередили за один день", – зазначив бізнесмен.

Окрім того, він розповів, як вмовив Олексія Вертинського знятися оголеним. За його словами, актора взагалі не довелося вмовляти. У свої 68 років він чудово влився у роль, яка була написана наче для нього.

"Мені здається, що Вертинський сидів всі свої 68 років після кожної вистави та очікував, а коли прийде Гарік і запропонує йому грати оголеним. Він так природно грає на сцені, як купається у своїй оголеності", – додав шоумен.



Олексій Вертинський грає у виставі оголеним / Фото з інстаграму шоумена

Гарік Корогодський представив свою виставу "Двоє оголених чоловіків" наприкінці 2022 року. Олексій Вертинський грає одну з головних ролей та має показатися на сцені оголеним.