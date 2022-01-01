Актеры "Гарри Поттера" вспомнили интересные моменты со съемок франшизы: интересная подборка

В день Нового года и к 20-летию фильма "Гарри Поттер и философский камень" HBO Max и Warner Bros. выпустили специальную ретроспективу "Возвращение в Хогвартс". Актеры, сыгравшие главные роли, вернулись к магической атмосфере и волшебному замку и вспомнили, как создавались фильмы поттерианы.

Кроме этого, Warner Media и HBO Max выпустили несколько интересных интервью, в которых рассказали закулисные истории о воссоединении шоу и вспомнили свои лучшие времена. В звуковые фрагменты попали реплики актеров Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта, Эммы Уотсон, Бонни Райт, Эванны Линч, Тома Фелтона, Мэтью Льюиса, режиссера Криса Коламбуса и других.

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О прическах и "Кубке огня"

Каждый год, когда заканчивались съемки франшизы, Майк Ньюэлл, режиссер "Кубка огня", говорил актерам, чтобы они не стриглись сами. Создатели шоу сами решали, какой должна быть прическа звезд.

Дэниел Рэдклифф

"Мы с Рупертом месяцами отращивали волосы, потом приезжали, а он (Майк – Кино 24) говорит: "О, да, прекрасно!". А мы такие: "Нет-нет, вы же не оставите нас такими? Мы думали, что в этом фильме станем подростками и будем встречаться с девушками! Разве нет?". Словом, мы очень расстроились, когда выяснилось, как дела на самом деле. Но я еще люблю Майка.

Гарри и Рон в части "Кубок огня" / Фото из Кинориума

О взрослении и первом поцелуе

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Дэниел Рэдклифф готов всегда говорить о съемках, ведь почти вся его жизнь связана с Поттером и Ливсденом, где расположена студия Warner Bros.

Дэниел Рэдклифф

"Здесь была моя первая девушка, с которой мы впервые поцеловались. Все говорят: "Ты вырос на съемочной площадке". Отчасти так есть, но все-таки мы росли сами по себе, просто происходило это на площадке".

Гарри и Джинни Уизли в фильме "Гарри Поттер и смертельные реликвии: Часть 1" / Фото из Кинориума

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О мыслях об увольнении из франшизы

У актеров неоднократно были мысли о выходе из франшизы. Они думали над тем, какой могла бы быть их жизнь за пределами шоу.

Эмма Уотсон

"Думаю, мне было страшно. Не знаю, испытывали ли вы подобное. Думала, что это навсегда. Где-то во время съемок "Ордена Феникса" пришлось соприкоснуться с такими мыслями, тогда было очень непросто.

Руперт Гринт

"Я испытывал похожие чувства и тоже думал, какой бы могла стать моя жизнь, если бы я вышел из франшизы. Мы никогда об этом не говорили. Мне кажется, нам и в голову не приходило, что тогда мы все чувствовали одинаково".

Рон и Эмма в части "Орден Феникса" / Фото из Кинориума

О трюках

Дэниел Рэдклифф

"Я больше нигде не смогу делать такие же трюки, как на съемках "Гарри Поттера". Мы с каскадерами работали очень долго, уровень доверия был очень высоким. Они просто говорили: "мы знаем, ты можешь это сделать и все будет в порядке".

Гарри в части "Кубок огня" / Фото из Кинориума

Первый автограф

Дэниел Рэдклифф

"Помню, я тогда стоял с продюсером Дэвидом Хейманом и написал мое полное имя – это, кстати, до сих пор моя подпись. Дэвид сказал: "Тебе надо придумать более короткую подпись". И я такой: "С этим вряд ли будут проблемы, не думаю, что желающих будет много. В мире много ДР, поэтому, если я буду писать инициалы, это может стать автографом любого". Однако сегодня я считаю это плохой идеей, стоило прислушаться к его совету и придумать лучшую подпись".

Автограф Дэниела Рэдклиффа / Фото с desertcart

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Про Рона-аутсайдера

Руперт Гринт

"Меня всегда привлекал Рон. Помню, читал книги и все время видел себя в нем. Он очень настоящий, во многом аутсайдер, но хочет быть замеченным, хочет признания. В общем мне он всегда казался очень интересным персонажем. Рон сердечный, очень юморной. На самом деле очень странно о нем говорить. После стольких фильмов у меня такое чувство, что мы стали одним человеком. Я часто чувствую себя вымышленным героем. И это забавно".

Рон в части "Узник Азкабана" / Фото из Кинориума

О первом съемочном дне

Руперт Гринт

"В первый день на площадке мы работали на станции. Снимали последнюю сцену фильма, когда мы едем домой. Там был поезд, Рубеус Хагрид. Чувство было такое, будто мы попали в книгу, прямо на обложку. Удивительные ощущения. Иногда приходилось щипать себя, потому что казалось, что все происходящее нереально. Во время работы над фильмами это чувство немного затихло".

Гермиона, Гарри и Рон в первой части "Гарри Поттер и философский камень" / Фото из Кинориума

Про Беллатрису – Гермиону

Хелена Бонем Картер

"Мне надо было сыграть Гермиону Грейнджер, которая выдает себя за Беллатрису – это, наверное, одно из самых ярких воспоминаний о моей роли. Надо было играть с Дэниелом и Рупертом, которые вели себя так, словно я их ровесница, было очень весело. А еще я хорошо знала Эмму, которая давала мне советы, как лучше сыграть Гермиону".

Беллатриса в части "Орден Феникса" / Фото из Кинориума

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Про Хагрида-супермена

Робби Колтрейн

"Каждый человек в мире хочет, чтобы на его стороне оказался здоровенный, огромный, очень сильный и добрый мужик. Думаю, именно поэтому все так любят Супермена и все такое: хочется, чтобы где-то в мире было могучее добро, с которым не справятся плохие парни. Хагрид, очевидно, всегда был добрым парнем, не так ли? И то, как он приглядывает за Гарри... Именно поэтому это была замечательная роль".

Хагрид в части "Кубок огня" / Фото из Кинориума

Про Люциуса Малфоя, который не умеет колдовать

Джейсон Айзекс

"Я не знаю ни одного заклинания. Серьезно, вообще ни одного. Помню, я спросил у кого-то на площадке: "Ты знаешь заклинание?" И он: "Нет, сорян". Я ответил: "Что вообще никакого? Мне надо что-то наколдовать...". А он и говорит:" Может, "Авада Кедавра" или типа того?". Ну и я начал говорить "Авада Кедавра", а потом меня сбило с ног. Теперь я получаю письма от тысяч людей, они все еще расстроены: "Как ты посмел, ты хотел убить Гарри Поттера!". Я не знал. Извините".

Люциус Малфой в части "Тайная комната" / Фото из Кинориума

О комиссаре Сириусе

Гэри Олдмен

"Сын моего стоматолога был фанатом Гарри Поттера, и как-то мы на День благодарения встретились в кемпинге. Я столкнулся со стоматологом, а он и говорит: "Слушай, здесь мой сын, Том. Ты не мог бы просто подойти к нему и поздороваться? Он большой фанат Гарри Поттера, любит Сириуса Блэка, это будет его лучший день". Иду я к нему. Он смотрит на меня, я смотрю на него и говорю: "Привет, Том. Я Сириус Блэк". А он такой: "Нет, вы Джеймс Гордон".

Сириус Блэк и Гарри в части "Орден Феникса" / Фото из Кинориума