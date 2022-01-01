Крім цього, Warner Media та HBO Max випустили кілька цікавих інтерв'ю, у яких розповіли залаштункові історії про возз'єднання шоу та згадали свої найкращі часи. У звукові фрагменти потрапили репліки акторів Денієла Редкліффа, Руперта Ґрінта, Емми Вотсон, Бонні Райт, Еванни Лінч, Тома Фелтона, Метью Льюїса, режисера Кріса Коламбуса та інших.

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Про зачіски та "Келих Вогню"

Щороку, коли закінчувалися зйомки франшизи, Майк Ньюелл, режисер "Келиху вогню", говорив акторам, щоб вони не стриглися самі. Творці шоу самі вирішували, якою має бути зачіска зірок.

Денієл Редкліфф

"Ми з Рупертом місяцями відрощували волосся, потім приїжджали, а він (Майк – Кіно 24) каже: "О, так, чудово!". А ми такі: "Ні-ні, ви ж не залишите нас такими? Ми думали, що в цьому фільмі станемо підлітками й зустрічатимемося з дівчатами! Хіба ні?". Словом, ми дуже засмутилися, коли з'ясувалося, як справи насправді. Але я ще люблю Майка".



Гаррі та Рон у частині "Келих вогню" / Фото з Кіноріуму

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає лідируючі позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Про дорослішання та перший поцілунок

Денієл Редкліфф готовий завжди говорити про зйомки, адже майже все його життя пов’язане із Поттером та Лівсденом, де розташована студія Warner Bros.

Денієл Редкліфф

"Тут була моя перша дівчина, з якою ми вперше поцілувалися. Усі кажуть: "Ти виріс на знімальному майданчику". Частково так є, але все-таки ми росли самі по собі, просто відбувалося це на майданчику".



Гаррі та Джіні Візлі у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 1" / Фото з Кіноріуму

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Про думки про звільнення з франшизи

У акторів неодноразово були думки про вихід із франшизи. Вони думали над тим, яким могло б бути їхнє життя за межами шоу.

Емма Вотсон



"Думаю, мені було страшно. Не знаю, чи ви відчували подібне. Думала, що це назавжди. Десь під час знімання "Ордену Фенікса" довелося стикнутися з такими думками, тоді було дуже непросто.

Руперт Ґрінт



"Я відчував схожі почуття і теж думав, яким би могло стати моє життя, якби я вийшов з франшизи. Ми ніколи про це не говорили. Мені здається, нам і на думку не спадало, що тоді ми всі відчували однаково".



Рон та Емма у частині "Орден Фенікса" / Фото з Кіноріуму

Про трюки

Денієл Редкліфф

"Я більше ніде не зможу робити такі ж трюки, як на зйомках "Гаррі Поттера". Ми з каскадерами працювали дуже довго, рівень довіри був дуже високим. Вони просто казали: "Ми знаємо, ти можеш це зробити і все буде гаразд".



Гаррі у частині "Келих вогню" / Фото з Кіноріуму

Про перший автограф

Денієл Редкліфф

"Пам'ятаю, я тоді стояв із продюсером Девідом Хейманом і написав моє повне ім'я – це, до речі, досі мій підпис. Девід сказав: "Тобі треба придумати коротший підпис". І я такий: "З цим навряд чи будуть проблеми, не думаю, що охочих буде багато. У світі багато ДР, тому, якщо я писатиму ініціали, це може стане автографом будь-кого". Однак, сьогодні я вважаю це поганою ідеєю, варто було прислухатися до його поради і придумати кращий підпис".



Автограф Денієла Редкліффа / Фото з desertcart

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Про Рона-аутсайдера

Руперт Ґрінт

"Мене завжди приваблював Рон. Пам'ятаю, читав книжки та весь час бачив себе у ньому. Він дуже справжній, багато в чому аутсайдер, але хоче бути поміченим, хоче визнання. Загалом мені він завжди здавався дуже цікавим персонажем. Рон серцевий, дуже гуморний. Насправді дуже дивно про нього говорити. Після стільки фільмів у мене таке почуття, що ми стали однією людиною. Я часто почуваюся вигаданим героєм. І це кумедно".



Рон у частині "В'язень Азкабану" / Фото з Кіноріуму

Про перший знімальний день

Руперт Ґрінт

"Першого дня на майданчику ми працювали на станції. Знімали останню сцену фільму, коли ми їдемо додому. Там був поїзд, Рубеус Геґрід. Почуття було таке, ніби ми потрапили до книги, прямо на обкладинку. Дивовижні відчуття. Іноді доводилося щипати себе, тому що здавалося, що все, що відбувається, нереально. Під час роботи над фільмами це почуття трохи затихло".



Герміона, Гаррі та Рон у першій частині "Гаррі Поттер та філософський камінь" / Фото з Кіноріуму

Про Белатрису – Герміону

Гелена Бонем Картер



"Мені треба було зіграти Герміону Ґрейнджер, яка вдає Белатрису — це, напевно, один із найяскравіших спогадів про мою роль. Треба було грати з Денієлем і Рупертом, що поводилися так, наче я їхня ровесниця, було дуже весело. А ще я добре знала Емму, яка давала мені поради, як краще зіграти Герміону".



Белатриса у частині "Орден Фенікса" / Фото з Кіноріуму

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Про Геґріда-супермена

Роббі Колтрейн



"Кожна людина у світі хоче, щоб на її стороні опинився здоровенний, величезний, дуже сильний та добрий мужик. Думаю, саме тому всі так люблять Супермена і таке інше: хочеться, щоб десь у світі було могутнє добро, з яким не впораються погані хлопці. Геґрід, очевидно, завжди був добрим хлопцем, чи не так? І те, як він наглядає за Гаррі... Саме тому це була чудова роль".



Геґрід у частині "Келих вогню" / Фото з Кіноріуму



Про Люциуса Малфоя, який не вміє чаклувати

Джейсон Айзекс



"Я не знаю жодного заклинання. Серйозно, взагалі жодного. Пам'ятаю, я запитав у когось на майданчику: "Ти знаєш заклинання?" І він: "Ні, сорян". Я відповів: "Що взагалі ніякого? Мені треба щось начарувати...". А він і каже: "Може, "Авада Кедавра" або типу того?". Ну і я почав говорити "Авада Кедавра", а потім мене збило з ніг. Тепер я отримую листи від тисяч людей, вони все ще засмучені: "Як ти посмів, ти хотів убити Гаррі Поттера!". Я не знав. Вибачте".



Люциус Малфой у частині "Таємна кімната" / Фото з Кіноріуму

Про комісара Сіріуса

Ґері Олдмен



"Син мого стоматолога був фанатом Гаррі Поттера, і якось ми на День подяки зустрілися в кемпінгу. Я зіштовхнувся зі стоматологом, а він і каже: "Слухай, тут мій син, Том. Ти не міг би просто підійти до нього і привітатись? Він великий фанат Гаррі Поттера, любить Сіріуса Блека, це буде його найкращий день". Іду я до нього. Він дивиться на мене, я дивлюся на нього і кажу: "Привіт, Томе. Я Сіріус Блек". А він такий: "Ні, ви Джеймс Гордон".



Сіріус Блек та Гаррі у частині "Орден Фенікса" / Фото з Кіноріуму

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