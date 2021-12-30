На нас чекає як продовження легендарних кінострічок, так і оригінальні новинки за участю зіркових акторів.

Не пропустіть Руйнуємо міфи в кіно: 5 популярних стереотипів про казино, які нам нав’язує Голлівуд

Найочікуваніші кінопрем'єри 2022 року

1. Код 355

Дата прем'єри: 14 січня 2022

Жанр: екшен-трилер, бойовик, шпигунський фільм

Режисер: Саймон Кінберг

У головних ролях: Джессіка Честейн, Пенелопа Круз, Фань Бінбін, Лупіта Ніонго, Діана Крюгер

Фільм розповість про співпрацю п'яти жінок-секретних агентів з усіх куточків світу. Вони намагаються протистояти особливій таємній організації, що має намір активувати смертельну зброю, яка загрожує усій планеті. Героїні створюють групу під кодовою назвою "355" і, схоже, здатні зробити все, аби урятувати світ.

"Код 355" 2022: дивіться трейлер фільму

Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам.

2. Морбіус

Дата прем'єри: 20 січня 2022

Жанр: жахи, фантастика, трилер, бойовик

Режисер: Даніель Еспіноса

У головних ролях: Джаред Лето

Рік від студії Marvel розпочнеться з супергеройського фільму жахів про персонажа Морбіуса з Джаредом Лето в головній ролі. За сюжетом, Доктор Майкл Морбіус – видатний вчений та лауреат Нобелівської премії з хімії. Ще у ранньому дитинстві він страждав від своєї вбивчої сили. Тож усе своє доросле життя геніальний вчений поклав заради того, аби знайти ліки від своєї недуги. Тож він вирішується вдатися до страшного експерименту з кров'ю кажана. До яких наслідків це приведе, годі й прогнозувати!

До речі, про реакцію шанувальників проєктів від кіностудії можна почитати у матеріалі Кіно 24.

"Морбіус" 2022: дивіться трейлер фільму

3. Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати

Дата прем'єри: 20 січня 2022

Жанр: бойовик, трилер

Режисер: Гай Річі

У головних ролях: Кері Елвес, Джейсон Стейтем, Обрі Плаза, Джош Хартнетт, Г'ю Грант

Спочатку ми чекали від Гая Річі стрічку під назвою "П'ять очей", аж раптом він вирішив дати їй іншу назву – "Операція "Фортуна" – новий блокбастер за участю нікого іншого, як Джейсона Стейтема. Знову й знову, Джейсон Стейтем буде рятувати світ, але цього разу у ролі елітного розвідника та агента МI-6 Орсона Форчуна. Він отримає нове завдання: зупинити продаж та розповсюдження смертельної зброї, яка здатна призвести до загибелі всього людства. Але йому доведеться об'єднатися з найкращими оперативниками світу, щоб врятувати світ.

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати" 2022: дивіться трейлер фільму

Цікаво Оскароносні актори, які зіграли у фільмах про азартні ігри

4. Падіння Місяця

Дата прем'єри: 4 лютого 2022

Жанр: наукова-фантастика, фільм-катастрофа

Режисер: Роланд Еммеріх

У головних ролях: Голлі Беррі, Патрік Вілсон, Чарлі Пламмер

За сюжетом, таємнича сила збиває Місяць з його орбіти навколо Землі і відправляє його на зустрічний курс з нашою планетою. Тож над людством нависає зловісна тінь загибелі. Керівник НАСА і колишній астронавт Джо Фулер переконана, що вона має ключ для порятунку. Чи вдасться їй переконати колег, що наш Місяць – далеко не такий, яким ми його уявляли?

"Падіння Місяця" 2022: дивіться трейлер фільму

5. Uncharted: Незвідане

Дата прем'єри: 10 лютого 2022

Жанр: бойовик, пригоди

Режисер: Рубен Флейшер

У головних ролях: Том Голланд, Марк Волберг, Софія Тейлор Алі, Антоніо Бандерас

Фільм розповідає історію походження Нейтана Дрейка, головного героя серії відеоігор Uncharted, створеної компанією Naughty Dog. Це історія про відомого шукача пригод та мисливця за старовиною, який постійно потрапляє в колотнечі і вплутується в небезпечні авантюри. Пригоди нового Індіани Джонса вже зовсім скоро чекатимуть на нас у кінотеатрах.

"Uncharted: Незвідане" 2022: дивіться трейлер фільму

6. Бетмен

Дата прем'єри: 3 березня 2022

Жанр: бойовик, драма, кримінал

Режисер: Метт Рівз

У головних ролях: Роберт Паттінсон, Ембер Сієнна, Колін Фаррелл

У головній ролі нового фільму про безстрашного захисника Готема Бетмена цього разу на нас чекає Роберт Паттінсон. У картині нам одразу покажуть 30-річного Брюса Вейна, який уже став легендарним захисником міста Готем. Він бореться зі злочинністю в місті, і його головним ворогом стає антагоніст Загадник, який об'єднає проти Бетмена зусилля таких лиходіїв, як Пінгвін та кримінальний бос Фальконе.

"Бетмен" 2022: дивіться трейлер фільму

7. Доктор Стрендж 2: У мультивсесвіті божевілля

Дата прем'єри: 6 травня 2022

Жанр: бойовик, драма, пригоди, фентезі

Режисер: Сем Реймі

У головних ролях: Бенедикт Камбербетч, Елізабет Олсен

Навесні на нас чекає продовження історії Доктора Стренджа, перший фільм про якого вийшов на екрани ще у 2016 році. У головній ролі, як і раніше, постане Бенедикт Камбербетч, а компанію йому складе Елізабет Олсен, яка грає роль Червоної відьми. Події фільму розгортуються вже після усього, що трапилось у стрічці "Месники: Фінал" (2019), серіалах "ВандаВіжен" (2021) та "Локі" (2021). Доктор Стівен Стрендж продовжує пошуки Каміння часу і виправляє наслідки звільнення Мультивсесвіту, але йому заважає друг, який тепер став ворогом, внаслідок чого Стрендж вивільняє неймовірне зло...

"Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" 2022: дивіться трейлер фільму

Зверніть увагу Найпопулярніші серіали 2021 року, які вразили світ

8. Топ Ган: Меверік

Дата прем'єри: 26 травня 2022

Жанр: бойовик, драма

Режисер: Джозеф Косінскі

У головних ролях: Том Круз

Нарешті ми побачимо продовження фільму "Найкращий стрілець", який вийшов на екрани далекого 1986 року. Звісно, що головну роль у цій картині виконав Том Круз. Головний герой фільму лейтенант Піт Мітчелл на прізвисько "Меверік" – майстерний пілот та курсант елітного училища ВМС США. Під час чергового тренувального польоту в гонитві за званням "найкращий пілот" літак Меверіка розбивається, а внаслідок катастрофи гине його напарник Нік Бредшов. Дія фільму "Топ Ган: Меверік" відбувається через 36 років після подій першого фільму. Легендарний пілот Пітер Мітчел вирішує попрацювати новим льотним інструктором, де також навчається Бредлі, син Ніка. На "Меверіка" чекають неймовірні випробування не на вміння, а на почуття, – чи вдасться йому справитись?

"Найкращий стрілець: Меверік" 2022: дивіться трейлер фільму

9. Світ Юрського періоду: панування

Дата прем'єри: 9 червня 2022 року

Жанр: наукова фантастика, пригода, триллер

Режисер: Колін Треворроу

У головних ролях: Кріс Пратт, Брайс Даллас Говард, Даніелла Пінеда та ДеВанда Вайз

Це шостий фільм франшизи "Парк Юрського періоду" та остання частина трилогії "Світ Юрського періоду". Цікаво, що у фільмі братимуть участь Лора Дерн, Сем Нілл та Джефф Голдблюм, які грали головні ролі у "Парку Юрського періоду" 1993 року. Події фільму відбуватимуться після подій у сиквелі другої трилогії. Динозаври залишають острів та населяють Землю, тож тепер людям та динозаврам доводиться уживатися на одній території. Головним героям доведеться битися з динозаврами при нерівних силах. Чи зможуть вони вигадати геніальну стратегію, яка допоможе усунути всесвітню проблему?

"Світ Юрського періоду: Домініон" 2022: дивіться трейлер фільму

10. Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора

Дата прем'єри: 14 липня 2022 року

Жанр: фентезі, пригоди, сімейний

Режисер: Девід Йейтс,

Головні актори: Едді Редмейн, Мадс Міккельсен, Кетрін Вотерстон, Езра Міллер.

Дія фільму відбуватиметься під час Другої світової війни. Серед персонажів з'являться Рубеус Геґрід та молодий Том Реддл, який ще не став Волан-де-Мортом. Ймовірно ми нарешті побачимо останнє зіткнення між Дамблдором та Геллертом Грін-де-Вальдом. Масштабні магічні битви відбуватимуться на фоні боїв Другої світової війни.

Нагадаємо, що у ролі Грін-де-Вальда цього разу виступить Мадс Міккельсен, а не Джонні Депп.

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" 2022: дивіться трейлер фільму

Інші важливі кінопрем'єри 2022 року: