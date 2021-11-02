Про що розповідає фільм

Драматичний трилер "Морбіус" розповість про ворога Людини-павука. За сюжетом, біохімік Майкл Морбіус (Джаред Лето) випадково перетворюється в живого вампіра у процесі пошуків ліків.

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Річ у тім, що він страждає від генетичного захворювання з раннього дитинства. Все своє життя Майкл присвятив пошукам дієвих медикаментів, останній з яких перетворив його у вампіра. Майкл відчуває відразу через жадобу до людської крові, але водночас він потребує її. Тому Морбіус вирішує полювати на людей, але виключно на злочинців.



Морбіус / Фото з твітеру Rotten Tomatoes

2 листопада компанія Sony мала випустити повноцінний трейлер "Морбіуса", але щось пішло не так і частина його "злилась" в мережу.

Що показали у "злитому" тизері

У ролику можна побачити, які надздібності за сюжетом знайшов у собі головний герой, доктор Майкл Морбіус. Щоб зцілитися від смертельної хвороби, він вирушив у гніздо кажанів-вампірів, після чого став надсильним і швидким, навчився літати. Змінився і його вигляд: Морбіус може перевтілюватися у вампіра. У відео також можна зауважити відсилання до Носорога та Чорної кішки – їх згадали в газеті Daily Bugle.



Кадри з "Морбіуса" / Фото з твітеру Rotten Tomatoes

"Морбіус" 2022: дивіться "злитий" тизер

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Повноцінний трейлер "Морбіуса" із Джаредом Лето

Оскільки ми вже побачили "злите" відео про Морбіуса, нагадаємо, деякі кадри повторюють фічуретку Джареда Лето, інші – абсолютно нові. У повноцінному трейлері є штаб-квартира Oscorp, а логотип корпорації виглядає так само як у фільмі "Нова Людина-павук" 2012 року. Логотип The Daily Bugle тепер теж має інший вигляд. У попередніх трейлерах "Морбіуса" шанувальники зауважували костюм Людини-павука з фільмів Сема Реймі та Стерв'ятника зі всесвіту Marvel. Тепер фанати намагаються зрозуміти, навіщо в одному фільмі збирати відсилання до такої кількості проєктів.

"Морбіус" 2022: дивіться повноцінний трейлер

Пошуками режисера займалися ще з 2018 року. Ним став шведський автор чилійського походження Даніель Еспіноза. Сценарій до стрічки написали Метт Сазама та Берк Шарплесс і представили його ще 4 роки тому. Через пандемію реліз стрічки часто переносили. Сьогодні очікуємо, що прем’єра відбудеться 27 січня 2022 року.