О чем рассказывает фильм

Драматический триллер "Морбиус" расскажет о враге Человека-паука. По сюжету, биохимик Майкл Морбиус (Джаред Лето) случайно превращается в живого вампира в процессе поиска лекарства.

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Дело в том, что он страдает генетическим заболеванием с раннего детства. Всю свою жизнь Майкл посвятил поискам действенных медикаментов, последний из которых превратил его в вампира. Майкл чувствует отвращение из-за жажды человеческой крови, но в то же время он нуждается в ней. Поэтому Морбиус решает охотиться за людьми, но исключительно за преступниками.



Морбиус / Фото из твитера Rotten Tomatoes

2 ноября компания Sony должна была выпустить полноценный трейлер "Морбиуса", но что-то пошло не так и часть его "слилась" в сеть.

Что показали в "слитом" тизере

В ролике можно увидеть, какие сверхспособности по сюжету нашел в себе главный герой, доктор Майкл Морбиус. Чтобы исцелиться от смертельной болезни, он отправился в гнездо летучих мышей, после чего стал сверхсильным и быстрым, научился летать. Изменился и его вид: Морбиус может перевоплощаться в вампира. В видео также можно заметить отсылку к Носорогу и Черной кошке – их упомянули в газете Daily Bugle.



Кадры из "Морбиуса" / Фото из твитера Rotten Tomatoes

"Морбиус" 2022: смотрите "слитый" тизер

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Полноценный трейлер "Морбиуса" с Джаредом Лето

Поскольку мы уже увидели "слитое" видео о Морбиусе, напомним, что некоторые кадры повторяют фичуретку Джареда Лето, другие – совершенно новые. В полноценном трейлере есть штаб-квартира Oscorp, а логотип корпорации выглядит так же, как в фильме "Новый Человек-паук" 2012 года. Логотип The Daily Bugle теперь тоже выглядит по-другому. В предыдущих трейлерах "Морбиуса" поклонники отмечали костюм Человека-паука из фильмов Сэма Рэйми и Стервятника из вселенной Marvel. Теперь фанаты пытаются понять, зачем в одном фильме собирать отсылку к такому количеству проектов.

"Морбиус" 2022: смотрите полноценный трейлер

Поисками режиссера занимались еще с 2018 года. Им стал шведский автор чилийского происхождения Даниэль Эспиноза. Сценарий к фильму написали Мэтт Сазама и Берк Шарплесс и представили его еще 4 года назад. Из-за пандемии релиз ленты часто переносился. Сегодня ожидаем, что премьера состоится 27 января 2022 года.