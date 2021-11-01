Повідомлення про майбутнє повернення персонажа в другому сезоні ми побачили у фінальних титрах останньої шостої серії першого сезону серіалу "Локі". Таким чином, Marvel вирішила здивувати шанувальників фантастичного серіалу.

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Після прем'єри, у червні 2021 року серіал отримав загальне визнання як критиків, так і глядачів, отримавши похвали за персонажа Локі, як одного з найскладніших персонажів у MCU, у різноманітних аспектах. Зокрема, зразу після першої серії критики сказали, що цей серіал – на дуже високому рівні. Тепер, в міру того, як чутки про другу частину розповсюджуються, погляньмо на все, що ми знаємо про 2 сезон "Локі"!

Дату виходу 2 сезону "Локі"

Том Гіддлстон повідомив виданню Screen Rant, що виробництво над другим сезоном варто почати одразу після подій першого. У серпні 2021 року президент Marvel Кевін Файгі підтвердив для Collider можливість другого сезону "Локі".

Це продовжиться. Ми розвиваємося. Є надія, що більшість команди повернеться. Незабаром розпочнуться пошуки режисера,

– Кевін Файгі.

Щодо зйомок другого сезону Файгі доповнив: "Я не впевнений, чи це буде ще цього року, чи вже у наступному. Ми очікуємо побачити його (другий сезон – Кіно 24) десь наприкінці 2022 року або на початку 2023 року". Зважаючи на пандемію, і те, як зараз переносять релізи Marvel, продовження "Локі" може вийде ще до прем’єри "Людини-мурахи та Оси: Квантоманії", говорять у TVLine.

Хто може бути в акторському складі?

Очікуємо, що в другому сезоні "Локі" повернуться:

Том Гіддлстон (Локі);

Гугу Мбата-Роу (Равонна Ренслейер);

Оуен Вілсон (Мебіус М. Мебіус);

Софія Ді Мартіно (Сільві);

Вунмі Мосаку (Мисливець B-15);

Тара Стронг (за голос голографічної "Міс Хвилини");

Джонатан Мейджорс може повернутися як ще один варіант свого персонажа "Той, хто залишається" – Канґ Завойовник.

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Як і в першому, так і в другому сезоні, ми можемо очікувати на появу безлічі варіантів Локі: Джек Віл, Деобіа Опарей та Річард Е. Грант, які зображують Кіда, Хвастливого та Класичного Локі відповідно. Перші двоє можуть повернутися, водночас майбутнє Гранта залишається невизначеним, оскільки персонажа вбили у першому сезоні.

Інші проєкти сильно вплинули на історію серіалу, тому, звісно, ми можемо чекати на доповнення в акторському складі 2-го сезону "Локі".

Яким буде сюжет продовження?

Перший сезон "Локі" закінчується тим, що Сільві та Локі змагається з Тим, Хто залишається. Антагоніст дає їм два варіанти вбити його – ризикнути ще однією війною в мультивсесвіті або замінити його в TVA, дотримуючись єдиної часової шкали. Локі намагається переконати Сільвію не вбивати, але поки Локі не було, вона це робить і запускає мультивсесвіт з альтернативними часовими лініями. Локі звертається до TVA, щоб побачити агента Мебіуса, але не впізнає його. В останні моменти Локі розуміє, що Охоронців часу замінені Тим, Хто залишається.



Локі та Сільві / Фото з Кіноріуму

Як ми згадували вище, можливо, за версією Тома Гіддлстона, другий сезон розпочнеться після хаотичних і напружених подій першого. Наслідки дій Сільві можуть бути серйозними, оскільки вона спровокувала новий мультивсесвіт. Другий сезон стане ключовим для Локі та Сільві, оскільки їх складні стосунки можуть скластися по-різному. Цікаво буде подивитися, як Мебіус наздожене Локі у новій реальності.

Крім того, очікується, що в другому сезоні повернеться варіант Того, Хто Залишається, Канґа Завойовника, який визначить подальший шлях TVA і Локі. Ми також можемо очікувати на появу декількох сюжетних ліній у другому сезоні, заснованих на подіях, що відбуваються в інших частинах MCU.

Цікаві факти про серіал "Локі"

Робота над серіалом стартувала на початку 2020 року. Робоча назва проєкту – "Річковий круїз";

Виконавець головної ролі Том Хіддлстон був в курсі того, що його персонажу "подарують" власний проєкт ще до виходу на екрани "Месників: Війна нескінченності". Озвучивши дату прем'єри, він також розповів, що з нетерпінням чекає занурення в абсолютно новий сюжет і зустріч з несподіваними противниками. За словами актора, вихід мінісеріалу відбудеться тільки завдяки фанатам Всесвіту Marvel;

Глядачі й критики були розчаровані представленим у 2019 році логотипом проєкту. Він здався якимось блідим і невиразним. Однак шоураннери пояснили, що головним завданням дизайнерів була не привабливість, а зміст: постер містить натяки на сюжет серіалу.

На роль ведучого сценариста серіалу був запрошений Майкл Уолдрон. Шанувальникам американської мультиплікації він відомий як один з авторів культового "Ріка і Морті";

Сільвія Лафейдоттір – жіноча версія Локі – це відсилання до чарівниці із Marvel Comics. Свої сили завдяки персонажу Локі.

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Популярність "Локі"

Згідно з даними Parrot Analytics, популярність "Локі" в 89.9 рази перевищує популярність будь-якого іншого середньостатистичного серіалу. У порівнянні з "Грою престолів", наприклад, який активно просувався HBO навесні та на початку літа, "Локі" попереду на 29%.

За їхніми словами кінокритиків, цей серіал кіновсесвіту Marvel – на дуже високому рівні. На Rotten Tomatoes стрічка отримала 92%.

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