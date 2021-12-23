У добірці ви знайдете і гучні прем'єри 2021 року, на які ніхто не чекав, і довгоочікувані прем'єри-продовження вже культових серіалів.

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Найкращі серіали першої половини 2021 року

1. Мейр з Істтауна / Mare of Easttown

Якісна детективна історія від HBO з Кейт Вінслет у головній ролі. Сюжет не особливо зачіпає за живе, адже такого ми бачили вже багато. Давній скоєний злочин без слідів для слідства, який підриває авторитет місцевої поліції. Аж ось завдяки новому злочину детективка з великим багажем досвіду (Кейт Вінслет) – Мейр Шієн – вирішує знову взяти справу для розслідування. Але якщо із сюжетом все зрозуміло, то око зачіпає натуральна краса Кейт та особлива драматична гра акторки.

"Мейр з Істтауна" 2021: дивіться трейлер серіалу

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2. Вандавіжн / WandaVision

Живучи ідеалізованим заміським життям, надпотужні істоти кіновсесвіту Marvel – Ванда і Віжн запідозрили, що все не так, як здається на перший погляд і десь існує справжня реальність супергероїв. Серіал отримав 91 % свіжості від кінокритиків зі 100 % та 86 % зі 100 % – від авдиторії.

"Вандавіжн" 2021: дивіться трейлер серіалу

3. Білий лотос / White Lotus

Сатирична драмедія від HBO, яка дуже швидко набрала популярності та отримала широке коло шанувальників. На гавайському курорті збираються багатії, і у кожного є своя історія, своє минуле. Схоже, що автори особливо попрацювали над створенням образів "зіпсованих" героїв серіалу, які показують отруйні стосунки "голих королів". Аж у кінці першого сезону в останній серії на нас чекає розв'язка. Авторам на рідкість вдалось утримати увагу та інтригу глядача до самого кінця.

"Білий лотос" 2021: дивіться трейлер серіалу

4. Локі / Loki

Телепроєкт четвертої фази MCU, який увірвався в серіальні чарти за популярністю і поки що вважається найвдалішим проєктом співпраці Disney + та Marvel. Серіал розповідає про героя коміксів – бога лицемірства та брехні, брата могутнього Тора – Локі. Історія зачіпає щирою грою Тома Гідлстона в ролі Локі. Завдяки чому глядач переймається особливою любов'ю до персонажа, який приречений до своєї долі бога лицемірства та брехні. Особливим сюрпризом для шанувальників кіновсесвіту стало продовження серіалу на другий сезон. До всього, автори серіалу пояснюють можливість існування мультивсесвітів у часовій лінії екранізації коміксів Marvel.

"Локі" 2021: дивіться трейлер серіалу

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5. Тед Лассо / Ted Lasso

Красуня Ребека вирішила помститись своєму колишньому чоловіку віртуозним чином. Відсудивши права на його футбольну команду, вона наймає тренера бейсбольної команди для того, щоб загубити справу життя колишнього. Але Тед Лассо – добросовісний чолов'яга, який береться за діло і виконує його відмінно.

"Тед Лассо" 2 сезон 2021: дивіться трейлер серіалу

6. Люпен / Lupen

Нагадаємо, що серіал вперше вийшов на стрімінговому сервісі у січні 2021 року і прорвався в топові місця з-посеред інших серіалів та шоу на Netflix. Зважаючи на кадри видовищного трейлеру другого сезону можемо передбачити не менший успіх серед зацікавленої авдиторії, адже попередній сезон переглянуло 70 мільйонів глядачів. Друга частина серіалу була також презентована на стримінгу Netflix у другій половині 2021 року.

Серіал розповідає історію про чоловіка на ім'я Ассан Діоп (Омар Сі), батько якого був несправедливо засуджений за спробу вкрасти кольє королеви Марії-Антуанетти. Тому Ассан вибудовує інтелектуально озброєну помсту у стилі відомого джентльмена-грабіжника Арсена Люпена.

Поступово у серіалі розкривається незвична історія кохання головного героя, а тому всі глядачі вболівають за злодія, незважаючи на те, що той порушує всі закони. Ймовірно, цьому сприяє харизматичність актора Омара Сі, який неперевершено вжився в роль цього персонажа.

"Люпен" 2 сезон 2021: дивіться трейлер серіалу

7. Чому жінки вбивають / Why Women Kill

Один з найуспішніших проєктів студії Paramaunt у 2020 році отримав продовження на 2 сезон. Нагадаємо, що в першому сезоні нам розповідали історію про трьох жінок, доля яких поєднала у чоловічій зраді. Другий сезон "Чому жінки вбивають" розповідає про історії нових героїнь, які пов'язані одним сюжетом.

"Чому жінки вбивають" 2 сезон 2021: дивіться трейлер серіалу

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8. Ласун / Sweet Tooth

Ще один проєкт колаборації Netflix та Marvel. Несподіваний апокаліпсис залишив людство один на один із досить незвичайними наслідками. Раптово починали народжуватися напівлюди-напівзвірі, на яких зі страху почали полювати люди. Вони вважають, що прихід у світ цих гібридів став причиною апокаліпсису та усіх бід. Хлопчик напіволень на прізвисько Ласун перші роки перебуває під захистом свого батька, проте він гине і залишає сина наодинці з навколишнім світом. На нього нападають мисливці. Тож бідолаху може врятувати лише диво.

"Ласун" 2021: дивіться трейлер серіалу

9. Декстер / Dexter

Нарешті до нас повернувся "Декстер" – культовий кримінальний серіал про "доброго" убивцю, який виходив з 2006 до 2013 року. За сюжетом, Декстер працює судмедекспертом у поліції, але у вільний час він убиває злочинців заради справедливості. Шоу повернулось у форматі 10-серійного мінісеріалу. Важливо відзначити, що це не продовження оригінального серіалу, адже серіал має нову назву. Події нового мінісеріалу розкриють нам історію, яка відбувається 10 років потому після оригінальних подій.

"Декстер: Нова кров" 2021: дивіться трейлер серіалу

10. Велика / The Great

На порозі продовження сатиричної комедії про правління Катерини Великої (Ель Фаннінг), що відбула гучну прем'єру 2020 року. На нас чекає акторське поповнення і без того прекрасного акторського складу (особливо в обличчі Ніколаса Голта) – Джилліан Андересон. У новому сезоні ми побачимо довгоочікуване сходження на трон Катерини, її вагітність та до кумедності дивні вчинки її чоловіка та усього двору.

"Велика" 2 сезон 2021: дивіться трейлер серіалу

11. Покоївка / Maid

Драматичний серіал зосереджений на історії про нелегке життя матері-одиначки. Жінка працює прибиральницею і мусить забезпечувати свою маленьку дочку. В основі серіалу — мемуари Стефані Ленд "Прибиральниця. Історія матері-одиначки, що вирвалася з бідності".

"Покоївка" 2021: дивіться трейлер серіалу

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12. Ти / You

Після серії жорстоких вбивств Джо переїхав до Лос-Анджелеса. Його новою пасією стала кулінарка Лав Квінн. Цього разу він знов повертається до вбивств, однак робить все, щоб ці стосунки не завершились. Автори проєкту натякають, що 3 сезон буде ще кривавішим за попередні та більш напруженим, тому глядачі вже в очікуванні продовження цієї історії.

"Ти" 3 сезон 2021: дивіться трейлер серіалу

13. Сцени з подружнього життя / Scenes from a Marriage

Мінісеріал є адаптацією зі шведського класичного твору культового режисера європейського кіно Інгмара Бергмана 1973 року. Головін ролі у серіалі виконали Оскар Айзек та Джессікою Честейн. Сюжет проєкту дуже близький багатьом парам, які переживають кризовий період у сімейних стосунках. Головні герої серіалу переосмислюють любов, ненависть, пристрасть, моногамію, шлюб та розлучення через призму сучасної американської пари.

"Сцени з подружнього життя" 2021: дивіться трейлер онлайн

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14. Гра в кальмара / Squid Game

Сценарист і режисер Гван Дон Хьок 12 років шукав спонсора для стрічки, а за основу взяв популярну гру серед школярів, яка називається "Кальмар". У центрі сюжету – група з 465 людей, які через фінансову скруту погоджуються взяти участь у шести смертельних іграх. Переможець – один, який отримає 45,6 мільярда вон (38,5 мільйона доларів), решта – помруть. Серіал "Гра в кальмара" спрямовує до тем глобальної соціальної нерівності, насильства і жорстокості суспільства.

"Гра в кальмара" 2021: дивіться трейлер серіалу

15. Паперовий будинок / Money Heist

У другій половині 2021 року нас потішили прем'єрами першої та другої частини фінального п'ятого сезону серіалу "Паперовий будинок" про команду таємничих грабіжників, які цього разу потрапили у пастку всередині Банку Іспанії.

"Паперовий будинок" 5 сезон 2021: дивіться трейлер серіалу

16. І просто так / And just like that

Довгоочікуваний перезапуск історії про героїнь "Сексу і міста" – культового серіалу 2000-их. Сара Джесіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс повернулись на стримінг HBO Max, щоб розповісти, як змінились долі їхніх героїнь за ці 15 років.

"І просто так" 2021: дивіться трейлер серіалу

17. Відьмак / The Witcher

У другому сезоні Ґеральту судилось вирушити до фортеці відьмаків у компанії принцеси Цірі. Серіал знятий у середньовічній стилістиці та заснований на фентезійній сазі польського автора Анджея Сапковського.

"ВІдьмак" 2 сезон 2021: дивіться трейлер серіалу

18. Садівники / Landscapers

У грудні від HBO на нас чекає кримінальна історія, що заснована на реальних подіях. У центрі сюжету пристойна та тиха родина, чиє криваве минуле нарешті дало про себе знати. Серіал варто переглянути через те, що у головній жіночій ролі знімається оскароносна Олівія Колман – зірка серіалу "Корона" у ролі Єлизавети ІІ, відома також завдяки таким картинам, як "Фаворитка" з Еммою Стоун, "Батько" з Ентоні Хопкінсом та інші. Чоловічу головну роль виконав Девід Тьюліс – володар призу на чоловічу роль Каннського фестивалю, відомий завдяки ролі у франшизі про "Гаррі Поттера", а також у фільмах "Хлопчик у смугастій піжамі", "Сім років у Тибеті" разом з Бредом Піттом, "Ліга справедливості Зака Снайдера".

"Садівники" 2021: дивіться трейлер серіалу