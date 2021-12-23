В подборке вы найдете и громкие премьеры 2021 года, которые никто не ждал, и долгожданные премьеры продолжения уже культовых сериалов.

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Лучшие сериалы первой половины 2021 года

1. Мейр из Исттауна / Mare of Easttown

Качественная детективная история от HBO с Кейт Уинслет в главной роли. Сюжет не особо задевает за живое, ведь такого мы видели уже много. Давнее совершенное преступление без следов для следствия, которое подрывает авторитет местной полиции. И вот благодаря новому преступлению детектив с большим багажом опыта (Кейт Уинслет) – Мейр Шиен – решает снова взять дело для расследования. Но если с сюжетом все понятно, то глаз затрагивает натуральная красота Кейт и особая драматическая игра актрисы.

"Мейр из Исттауна" 2021: смотрите трейлер сериала

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2. ВандаВижен / WandaVision

Живя идеализированной загородной жизнью, сверхмощные существа киновселенной Marvel – Ванда и Вижен заподозрили, что все не так, как кажется на первый взгляд и где-то существует настоящая реальность супергероев. Сериал получил 91 % свежести от кинокритиков со 100 % и 86 % из 100 % – от аудитории.

"ВандаВижен" 2021: смотрите трейлер сериала

3. Белый лотос / White Lotus

Сатирическая драмедия от HBO, которая очень быстро набрала популярность и получила широкий круг поклонников. На гавайском курорте собираются богачи, и у каждого есть своя история, свое прошлое. Похоже, что авторы особо поработали над созданием образов "испорченных" героев сериала, которые показывают ядовитые отношения "голых королей". Аж в конце первого сезона в последней серии нас ждет развязка. Авторам на редкость удалось удержать внимание и интригу зрителя до самого конца.

"Белый лотос" 2021: смотрите трейлер сериала

4. Локи / Loki

Телепроект четвертой фазы MCU, который ворвался в сериальные чарты по популярности и пока считается самым удачным проектом сотрудничества Disney+ и Marvel. Сериал рассказывает о герое комиксов – боге лицемерия и лжи, брате могущественного Тора – Локи. История затрагивает искренней игрой Тома Хиддлстона в роли Локи. Благодаря чему зритель проникается особой любовью к персонажу, который обречен на свою судьбу бога лицемерия и лжи. Особым сюрпризом для поклонников киновселенной стало продолжение сериала на второй сезон. Ко всему прочему, авторы сериала объясняют возможность существования мультивселенных во временной линии экранизации комиксов Marvel.

"Локи" 2021: смотрите трейлер сериала

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5. Тед Лассо / Ted Lasso

Красавица Ребека решила отомстить своему бывшему мужу виртуозным образом. Отсудив права на его футбольную команду она нанимает тренера бейсбольной команды для того, чтобы загубить дело жизни бывшего. Но Тед Лассо – добросовестный человек, который берется за дело и выполняет его отлично.

"Тед Лассо" 2 сезон 2021: смотрите трейлер сериала

6. Люпен / Lupen

Напомним, что сериал впервые вышел на стриминговом сервисе в январе 2021 года и прорвался в топовые места среди других сериалов и шоу на Netflix. Смотря на кадры зрелищного трейлера второго сезона можем предусмотреть не меньший успех среди заинтересованной аудитории, ведь предыдущий сезон посмотрели 70 миллионов зрителей. Вторая часть сериала была также презентована на стриминге Netflix во второй половине 2021 года.

Сериал рассказывает историю о мужчине по имени Ассан Гиот (Омар Си), отец которого был несправедливо осужден за попытку украсть колье королевы Марии-Антуанетты. Поэтому Ассан выстраивает интеллектуально вооруженную месть в стиле известного джентльмена-грабителя Арсена Люпена.

Постепенно в сериале раскрывается необычная история любви главного героя, а потому все зрители болеют за вора, несмотря на то, что тот нарушает все законы. Вероятно, этому способствует харизматичность актера Омара Си, который великолепно вжился в роль этого персонажа.

"Люпен" 2 сезон 2021: смотрите трейлер сериала

7. Почему женщины убивают / Why Women Kill

Один из самых успешных проектов студии Paramaunt в 2020 году получил продолжение на 2 сезон. Напомним, что в первом сезоне нам рассказывали историю о трех женщинах, судьба которых созвучна в мужской измене. Второй сезон "Почему женщины убивают" рассказывает об историях новых героинь, которые связаны одним сюжетом.

"Почему женщины убивают" 2 сезон 2021: смотрите трейлер сериала

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8. Сладкоежка / Sweet Tooth

Еще один проект коллаборации Netflix и Marvel. Неожиданный апокалипсис оставил человечество один на один с весьма необычными последствиями. Внезапно начинали рождаться полулюди-полузвери, на которых со страху начали охотиться люди. Они считают, что приход в мир этих гибридов стал причиной апокалипсиса и всех бед. Мальчик полуолень по прозвищу Сладкоежка первые годы находится под защитой своего отца, однако тот погибает и оставляет сына наедине с окружающим миром. На него нападают охотники. Так что беднягу может спасти только чудо.

"Сладкоежка" 2021: смотрите трейлер сериала

9. Декстер / Dexter

Наконец к нам вернулся "Декстер" – культовый криминальный сериал о "добром" убийце, который выходил с 2006 по 2013 год. По сюжету, Декстер работает судмедэкспертом в полиции, но в свободное время он убивает преступников ради справедливости. Шоу вернулось в формате 10-серийного мини-сериала. Важно отметить, что это не продолжение оригинального сериала, ведь сериал имеет новое название. События нового мини-сериала раскроют нам историю, которая происходит 10 лет спустя оригинальных событий.

"Декстер: Новая кровь" 2021: смотрите трейлер сериала

10. Великая / The Great

На пороге продолжение сатирической комедии о правлении Екатерины Великой (Эль Фаннинг), которая отбыла громкую премьеру 2020 года. Нас ждет актерское пополнение и без того прекрасного актерского состава (особенно в лице Николаса Холта) – Джиллиан Андерсон. В новом сезоне мы увидим долгожданное восхождение на трон Екатерины, ее беременности и до забавности странные поступки ее мужа и всего двора.

"Великая" 2 сезон 2021: смотрите трейлер сериала

11. Уборщица / Maid

Драматический сериал сосредоточен на истории о нелегкой жизни матери-одиночки. Женщина работает уборщицей и должна обеспечивать свою маленькую дочь. В основе сериала-мемуары Стефани Ленд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из бедности".

"Уборщица" 2021: смотрите трейлер сериала

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12. Ты / You

После серии жестоких убийств Джо переехал в Лос-Анджелес. Его новой пассией стала кулинар Лав Квинн. На этот раз он вновь возвращается к убийствам, однако делает все, чтобы эти отношения не завершились. Авторы проекта намекают, что 3 сезон будет еще кровавее предыдущих и более напряженным, поэтому зрители уже в ожидании продолжения этой истории.

"Ты" 3 сезон 2021: смотрите трейлер сериала

13. Сцены из супружеской жизни / Scenes from a Marriage

Мини-сериал является адаптацией из шведского классического произведения культового режиссера европейского кино Ингмара Бергмана 1973 года. Главные роли в сериале исполнили Оскар Айзек и Джессика Честейн. Сюжет проекта очень близок многим парам, которые переживают кризисные период в семейных отношениях. Головные герои сериала переосмысливают любовь, ненависть, страсть, моногамию, брак и развод через призму современной американской пары.

"Сцены из супружеской жизни" 2021: смотрите трейлер онлайн

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14. Игра в кальмара / Squid Game

Сценарист и режиссер Хван Дон Хек 12 лет искал спонсора для ленты, а за основу взял популярную игру среди школьников, которая называется "Кальмар". В центре сюжета группа из 465 человек, которые из-за финансовых трудностей, соглашаются принять участие в шести смертельных играх. Победитель – один, который получит 45,6 миллиарда вон (38,5 миллиона долларов), остальные – умрут. Сериал "Игра в кальмара" направляет к темам глобального социального неравенства, насилия и жестокости общества.

"Игра в кальмара" 2021: смотрите трейлер сериала

15. Бумажный дом / Money Heist

Во второй половине 2021 года нас порадовали премьерами первой и второй части финального пятого сезона сериала "Бумажный дом" о команде таинственных грабителей, которые на этот раз попали в ловушку внутри Банка Испании.

"Бумажный дом" 5 сезон 2021: смотрите трейлер сериала

16. И просто так / And just like that

Долгожданный перезапуск истории о героинях "Секса и города" – культового сериала 2000-х. Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис вернутся на стриминг HBO Max, чтобы рассказать, как изменились судьбы их героинь за эти 15 лет.

"И просто так" 2021: смотрите трейлер сериала

17. Ведьмак / The Witcher

Во втором сезоне Геральту суждено было отправиться в крепость ведьмаков в компании принцессы Цири. Сериал снят в средневековой стилистике основан на фэнтезийной саге польского автора Анджея Сапковского.

"Ведьмак" 2 сезон 2021: смотрите трейлер сериала

18. Садоводы / Landscapers

В декабре от HBO нас ждет криминальная история, основанная на реальных событиях. В центре сюжета приличная и тихая семья, чье кровавое прошлое наконец дало о себе знать. Сериал стоит посмотреть из-за того, что в главной женской роли снимается оскароносная Оливия Колман – звезда сериала "Корона" за роль Елизаветы II, известная также благодаря таким картинам, как "Фаворитка" с Эммой Стоун, "Отец" с Энтони Хопкинсом и другие. Мужскую главную роль исполнил Дэвид Тьюлис – обладатель приза на мужскую роль Каннского фестиваля, известный благодаря роли во франшизе про "Гарри Поттера", а также в фильмах "Мальчик в полосатой пижаме", "Семь лет в Тибете" с Брэдом Питтом, "Лига справедливости Зака Снайдера".

"Садоводы" 2021: смотрите трейлер сериала