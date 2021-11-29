В ролике главный герой для защиты использует Знак Квен, создающий магический щит и поглощающий вред. Со всем тем монстр наносит сильный удар и Ведьмак улетает в большой камень.
К теме Новые кадры продолжения "Ведьмака": горная крепость Каэр Морхен и эпическая тренировка Геральта
Новые эпизоды "Ведьмака" – это прямое продолжение истории первого сезона. Встречавшиеся в финале предыдущего сезона Геральт и Цири отправляются в Ведьмачью крепость Каэр Морхен, которую нам покажут впервые. Кроме того, зрители увидят обучение Цириллы ведьменскому ремеслу.
Названия эпизодов второго сезона
- Эпизод 1 – A Grain of Truth ("Зерно истины");
- Эпизод 2 – Kaer Morhen ("Каер Морхен");
- Эпизод 3 – What Is Lost ("Что потеряно");
- Эпизод 4 – Redanian Intelligence ("Реданская разведка");
- Эпизод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиной");
- Эпизод 6 – Dear Friend ("Близкий друг");
- Эпизод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");
- Эпизод 8 – (название последнего эпизода пока неизвестно).