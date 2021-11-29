В ролике главный герой для защиты использует Знак Квен, создающий магический щит и поглощающий вред. Со всем тем монстр наносит сильный удар и Ведьмак улетает в большой камень.

К теме Новые кадры продолжения "Ведьмака": горная крепость Каэр Морхен и эпическая тренировка Геральта

Новые эпизоды "Ведьмака" – это прямое продолжение истории первого сезона. Встречавшиеся в финале предыдущего сезона Геральт и Цири отправляются в Ведьмачью крепость Каэр Морхен, которую нам покажут впервые. Кроме того, зрители увидят обучение Цириллы ведьменскому ремеслу.

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