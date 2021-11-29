У ролику головний герой для захисту використовує Знак Квен, який створює магічний щит, що поглинає шкоду. З усім тим монстр завдає сильного удару і Відьмак відлітає у великий камінь.

До теми Нові кадри продовження "Відьмака": гірська фортеця Каер Морхен та епічне тренування Геральда

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Нові епізоди "Відьмака" – це пряме продовження історії першого сезону. Геральд та Цирі, що зустрілися у фіналі попереднього сезону, відправляються у Відьмачу фортецю Каер Морхен, яку нам покажуть вперше. Крім того, глядачі побачать навчання Цірілли відьмачому ремеслу.

Назви епізодів другого сезону