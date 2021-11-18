Що показали на нових кадрах

Зокрема, на опублікованих кадрах можна побачити практично усіх відьмаків, які зібралися в Каер Морхені, та розглянути Франческу Фіндабаїр. У другому сезоні "Відьмака" чаклунку грає актриса Месія Сімсон.

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Ґеральт та Цирі: перший епізод

У першому епізоді адаптують культове оповідання "Зерно правди", але тут буде й інший контент. У цьому епізоді Цирі отримає свою нову білу сукню, перш ніж досягне Каер Морхена.

Вільгефорц та чаклуни: продовження

Друга половина першого епізоду нового сезону покаже нам Йенніфер та інших магів відразу після битви при Содден-Гіллі. Тут ми бачимо Тіссаю, Вільгефорца, але Йенніфер на той момент вже захоплена.

Ложа чарівниць: другий епізод

Другий епізод другого сезону нарешті представить Франческу Фіндабайр, яку грає Месія Сімсон. Ми також побачимо, як Йенніфер застосує заклинання, можливо, під час боротьби, щоб звільнитися від своїх викрадачів.

Каер Морхен: продовження

Це, мабуть, найкраща частина нових кадрів. Вовча зграя Каер Морхена і все, що відбувається в Епізоді 2. Ми побачимо, як Ґеральт і Цирі прибувають у фортецю, ми побачимо Весеміра, Ламберта, Ескеля та Коеа. Також ми побачимо тренування Ґеральта і те, як вониз Цирі розмовляють у лабораторії Каер Морхена. Це буде дуже насичений епізод, сповнений сюрпризів.

Коли вийде другий сезон серіалу "Відьмак"

Другий сезон "Відьмака" вийде на Netflix вже цієї зими. Дату випуску шоу оголосили в рамках першого дня WitcherCon, фестивалю CD Projekt RED та сервісу Netflix ще влітку. Серіал стане доступним для перегляду 17 грудня 2021 року.

Назви епізодів другого сезону:

Епізод 1 – A Grain of Truth ("Зерно істини");

Епізод 2 – Kaer Morhen ("Каер Морхег");

Епізод 3 – What Is Lost ("Що втрачено");

Епізод 4 – Redanian Intelligence ("Реданска розвідка");

Епізод 5 – Turn Your Back ("Повернись спиною");

Епізод 6 – Dear Friend ("Близький друг");

Епізод 7 – Voleth Meir ("Волет Мейр");

Епізод 8 – (назва останнього епізоду наразі невідома).

Важливо. Другий сезон – це пряме продовження історії першого сезону. На Ґеральта й Цирі, які зустрілися у фіналі попереднього сезону, чекають нові пригоди та зустріч з іншими відьмаками у фортеці Каер Морхен.