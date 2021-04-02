У Великій Британії завершились зйомки довгоочікуваного 2 сезону "Відьмака". Відтак всі прихильники в очікуванні, коли компанія Netflix оголосить дату прем'єри.

Про завершення зйомок "Відьмака 2" першою оголосила особиста стилістка Генрі Кавілла – Жаклін Ратор. В інстаграмі жінка заявила, що актор, який виконує роль Геральта із Рівії, закінчив свою роботу в проєкті. Згодом вона уточнила, що останній знімальний день 2 сезону "Відьмака" буде на день пізніше, тобто 1 квітня 2021 року. Наразі представники проєкту не коментують цієї інформації.

Для справжніх фанатів У мережу злили фото зі зйомок 2 сезону "Відьмака", які розсекретили цікаву деталь

That's a wrap on #TheWitcher Season 2!



(via Henry Cavill's personal hair designer Jacqueline Rathore) pic.twitter.com/CthsLYq5Wi — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) March 31, 2021

Водночас інсайдери порталу Redanian Intelligence зазначають, що після завершення роботи над 2 сезоном "Відьмака" кіновиробники візьмуться за екранізацію спін-оффу The Witcher: Blood Origin.

"Відьмак" 2 сезон: коротко про серіал

Офіційного анонсу з описом сюжету "Відьмака 2" наразі не презентують. Відтак пресі нічого не залишається, як довідуватись перші деталі від інсайдерів.

За попередніми даними, у нових серіях Геральт разом з Циріллою вирушать до табору відьмаків, де зростав головний герой. Про це свідчить і акторський склад, де заявлені зірки, які виконають ролі побратимів Відьмака, його наставника Весемира і жриці Неннеке, що була наче мати для головного героя. Перед Геральтом буде непросте завдання – довідатись походження могутнього дару Цирілли. А от сама Цирі буде навчатись у жриці, як контролювати свої сили.

Водночас автори "Відьмака 2" розкриють таємниці минулого Геральта.

Актори "Відьмака 2":