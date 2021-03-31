У мережу злили фото зі зйомок 2 сезону "Відьмака", які розсекретили цікаву деталь
У Великій Британії тривають зйомки 2 сезону "Відьмака". Наразі у мережі з'явились нові фото, зроблені папараці. На них можна поачити акторів, що нагадують примарних вершників з Дикого полювання.
Джерело:Redanian Intelligence
Знімки зробили на пляжі у Північному Девоні, що у Великій Британії. За словами інсайдерів, це справді примарні вершники з Дикого полювання, які з'являться у "Відьмаку 2". Наразі деталей їхньої появи у сюжеті не розсекречують, однак з перших кадрів можна зрозуміти, що вигляд вони матимуть моторошний. Водночас тих кіноманів, які грали The Witcher 3: Wild Hunt, не здивують страхітливі обладунки цих воїнів.
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Повідомляється, що знімальна група нараховувала до 250 осіб, які не потрапили на кадри папараці. Всі зберігали карантинні правила, адже випадки інфікування вже траплялись на зйомках "Відьмака 2".
"Відьмак 2": коротко про серіал
Наразі автори серіалу "Відьмак 2" поступово розсекречують деталі сюжету. Підігрівають цікавість кіноманів заяви інсайдерів західних ЗМІ, які залюбки діляться останніми новинами про зйомки.
Відомо, що після кровопролитної битви при Соддені Геральт думав, що Йенніфер померла. Відьмак забрав Циріллу до будинку свого дитинства, відтак перед глядачами розкриється його історія. Водночас великий акцент автори серіалу зроблять на Циріллі: дівчина володіє могутньою силою, таємниці походження якої доведеться дізнатись головним героям. А допоможуть Геральту в цьому наставник Весемир і жриця Неннеке, які колись замінили йому батьків.
Очікується і на жорстокі битви у 2 сезоні "Відьмака", адже королі, ельфи та люди прагнуть до панування на континенті.
Актори "Відьмака 2":
- Генрі Кавілл – Відьмак, Геральт із Рівії
- Аня Челотра – відьма Йенніфер
- Фрейя Аллен – княжна Цирілла
- Кім Бодніа – наставник відьмаків Весемир
- Джої Беті – друг Відьмака Любисток
- Крістофер Хівью – Нівеллен
- Пол Булліон – друг Відьмака Ламберт
- Ясен Атор – Койон
- Агнес Борн – Верена
- Аїша Фаб'єн Росс – Лідія ван Бредевоорт
- Аджоа Андох – жриця Неннеке, глава Храму Мелітеле
- Ліз Карр – Фенн
- Саймон Келлоу – Кодрінгер, партнер Фенн
- Грем МакТавіш – Дейкстр
- Кріс Фултон – маг Ріенс
- Кессі Клер – радниця короля Реданії Філіппа Ейльхарт, лідерка Ложі чарівниць
- Кевін Дойл – Баліан
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