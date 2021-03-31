У Великій Британії тривають зйомки 2 сезону "Відьмака". Наразі у мережі з'явились нові фото, зроблені папараці. На них можна поачити акторів, що нагадують примарних вершників з Дикого полювання.

Знімки зробили на пляжі у Північному Девоні, що у Великій Британії. За словами інсайдерів, це справді примарні вершники з Дикого полювання, які з'являться у "Відьмаку 2". Наразі деталей їхньої появи у сюжеті не розсекречують, однак з перших кадрів можна зрозуміти, що вигляд вони матимуть моторошний. Водночас тих кіноманів, які грали The Witcher 3: Wild Hunt, не здивують страхітливі обладунки цих воїнів.

Цікаво Стало відомо, хто ще зіграє у "Відьмак 2", зокрема Дікстру та Рієнса

Повідомляється, що знімальна група нараховувала до 250 осіб, які не потрапили на кадри папараці. Всі зберігали карантинні правила, адже випадки інфікування вже траплялись на зйомках "Відьмака 2".

– More pictures of S2 filming of the Wild Hunt in North Devon pic.twitter.com/M1xpLj3UkO — r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) March 27, 2021

The Witcher season 2 is filming at Saunton Sands in North Devon, according to locals pic.twitter.com/2V7ck3iGtl — r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) March 26, 2021

– S2 filming of the Wild Hunt is under way at Saunton Sands in North Devon pic.twitter.com/b66NowcbX3 — r/NetflixWitcher (@netflixwitcher) March 27, 2021

"Відьмак 2": коротко про серіал

Наразі автори серіалу "Відьмак 2" поступово розсекречують деталі сюжету. Підігрівають цікавість кіноманів заяви інсайдерів західних ЗМІ, які залюбки діляться останніми новинами про зйомки.

Відомо, що після кровопролитної битви при Соддені Геральт думав, що Йенніфер померла. Відьмак забрав Циріллу до будинку свого дитинства, відтак перед глядачами розкриється його історія. Водночас великий акцент автори серіалу зроблять на Циріллі: дівчина володіє могутньою силою, таємниці походження якої доведеться дізнатись головним героям. А допоможуть Геральту в цьому наставник Весемир і жриця Неннеке, які колись замінили йому батьків.

Очікується і на жорстокі битви у 2 сезоні "Відьмака", адже королі, ельфи та люди прагнуть до панування на континенті.

Актори "Відьмака 2":