Стали відомі імені акторів та акторок, які зіграють у 2 сезоні серіалу "Відьмак". Деякі імена вже були відомі раніше завдяки фансайтам. Але їх вперше підтвердили офіційно.

Ось нові актори і офіційні імена їхніх персонажів. Однак описи героїв взяті з книг та ігор, тож в серіалі вони можуть змінитися.

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Нові актори у серіалі "Відьмак 2"

Аджоа Андох в ролі Неннеке . У книгах вона жриця Мелітеле і глава Храму Мелітеле.

. У книгах вона жриця Мелітеле і глава Храму Мелітеле. Ліз Карр в ролі Фенн . Фенн була партнером юридичної фірми й детективного агентства в Доріані.

. Фенн була партнером юридичної фірми й детективного агентства в Доріані. Саймон Келлоу в ролі Кодрінгера та партнера Фенн.

та партнера Фенн. Грем МакТавіш в ролі Дейкстри . Він був майстром шпигунства і главою спецзагону королівства Реданії.

. Він був майстром шпигунства і главою спецзагону королівства Реданії. Кріс Фултон в ролі Ріенса . Маг, якому було доручено знайти Циріллу після того, як вона зникла під час різанини в Цинтрі.

. Маг, якому було доручено знайти Циріллу після того, як вона зникла під час різанини в Цинтрі. Кессі Клер в ролі Філіппи Ейльхарт . Вона радниця Короля Реданії Візіміра II і лідерка Ложі Чарівниць. Раніше про участь акторки в проєкті повідомляли фанатські сайти, але це вперше, коли її кастинг був підтверджений Netflix.

. Вона радниця Короля Реданії Візіміра II і лідерка Ложі Чарівниць. Раніше про участь акторки в проєкті повідомляли фанатські сайти, але це вперше, коли її кастинг був підтверджений Netflix. Кевін Дойл в ролі Баліана. Раніше про цей кастинг повідомлялося лише на фан-сайтах, його вперше офіційно підтвердили. Дойл зіграє роль нового персонажа.

Що відомо про сюжет 2 сезону "Відьмак"

Всі деталі сюжету поки що невідомі. Після повідомлень про смерть Йенніфер у битві при Соддені, Геральт з Рівії привезе Циріллу в найбезпечніше місце, яке він знає – будинок його дитинства Каер Морхен. Королі, ельфи, люди і демони континенту прагнуть до панування, тож на Циріллу розпочинається полювання.

Але Геральт повинен захистити дівчину від чогось значно небезпечнішого – таємничої сили, якою вона володіє. Герой розкриватиме все більше таємниць. А допоможуть йому в цьому наставник Весемир і жриця Неннеке.

Відомий раніше акторський склад "Відьмак 2":

Генрі Кавілл;

Аня Челотра;

Фрейя Аллен;

Кім Бодніа;

Джої Беті;

Крістофер Хівью;

Пол Булліон;

Ясен Атор;

Агнес Борн;

Аїша Фаб'єн Росс.

Точна дата прем'єри поки що не відома. Але другий сезон планують випустити до кінця 2021 року.