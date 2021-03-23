Стало відомо, хто ще зіграє у "Відьмак 2", зокрема Дікстру та Рієнса
Стали відомі імені акторів та акторок, які зіграють у 2 сезоні серіалу "Відьмак". Деякі імена вже були відомі раніше завдяки фансайтам. Але їх вперше підтвердили офіційно.
Джерело:The Hollywood Reporter
Ось нові актори і офіційні імена їхніх персонажів. Однак описи героїв взяті з книг та ігор, тож в серіалі вони можуть змінитися.
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Нові актори у серіалі "Відьмак 2"
- Аджоа Андох в ролі Неннеке. У книгах вона жриця Мелітеле і глава Храму Мелітеле.
- Ліз Карр в ролі Фенн. Фенн була партнером юридичної фірми й детективного агентства в Доріані.
- Саймон Келлоу в ролі Кодрінгера та партнера Фенн.
- Грем МакТавіш в ролі Дейкстри. Він був майстром шпигунства і главою спецзагону королівства Реданії.
- Кріс Фултон в ролі Ріенса. Маг, якому було доручено знайти Циріллу після того, як вона зникла під час різанини в Цинтрі.
- Кессі Клер в ролі Філіппи Ейльхарт. Вона радниця Короля Реданії Візіміра II і лідерка Ложі Чарівниць. Раніше про участь акторки в проєкті повідомляли фанатські сайти, але це вперше, коли її кастинг був підтверджений Netflix.
- Кевін Дойл в ролі Баліана. Раніше про цей кастинг повідомлялося лише на фан-сайтах, його вперше офіційно підтвердили. Дойл зіграє роль нового персонажа.
Що відомо про сюжет 2 сезону "Відьмак"
Всі деталі сюжету поки що невідомі. Після повідомлень про смерть Йенніфер у битві при Соддені, Геральт з Рівії привезе Циріллу в найбезпечніше місце, яке він знає – будинок його дитинства Каер Морхен. Королі, ельфи, люди і демони континенту прагнуть до панування, тож на Циріллу розпочинається полювання.
Але Геральт повинен захистити дівчину від чогось значно небезпечнішого – таємничої сили, якою вона володіє. Герой розкриватиме все більше таємниць. А допоможуть йому в цьому наставник Весемир і жриця Неннеке.
Відомий раніше акторський склад "Відьмак 2":
- Генрі Кавілл;
- Аня Челотра;
- Фрейя Аллен;
- Кім Бодніа;
- Джої Беті;
- Крістофер Хівью;
- Пол Булліон;
- Ясен Атор;
- Агнес Борн;
- Аїша Фаб'єн Росс.
Точна дата прем'єри поки що не відома. Але другий сезон планують випустити до кінця 2021 року.
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